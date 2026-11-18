Mykhailo Mudryk ha scelto di raccontare tutto, compresi i momenti più bui. L’attaccante ucraino, rimasto fuori dal calcio giocato per circa venti mesi a causa della vicenda doping , è tornato sul caso nella sua prima intervista da anni, concessa al giornalista Dmytro Gordon sul suo canale YouTube. "Non riuscivo a credere che fosse vero, un fulmine a ciel sereno", ha raccontato l’attaccante, paragonando quel momento a "una caduta da un grattacielo".

Mudryk shock: "Ho pensato di suicidarmi". Poi accusa la nazionale ucraina

Il contraccolpo è stato pesantissimo: "Mi ha colpito duramente a livello mentale". Poi la confessione più dura dell’intera intervista: "Ho pensato di suicidarmi ma ho capito subito che non era questa la via d’uscita". Sull’origine della positività al doping, Mudryk ha un’idea precisa: "Non avevo mai sentito parlare di un farmaco come il meldonium. È un farmaco che si trova solo nell’Europa dell’Est. Poteva entrare nel mio corpo solo in Ucraina. In Inghilterra non esiste. La Nazionale ucraina non ha assolutamente alcun sistema di sicurezza. Nei club, quando si va in trasferta, ci sono sempre persone responsabili di ciò che accade ai piani dell’hotel e nella squadra. Ci sono persone che controllano".