Fifa, ufficiali le tre candidature alla presidenza: ecco chi sfiderà Infantino
Adesso sono ufficiali le tre candidature per la presidenza della Fifa: il numero uno in carica Gianni Infantino sarà sfidato dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo e dal presidente della Federcalcio giapponese Kozo Tashima. La commissione elettorale dovrà ora pronunciarsi sull'ammissibilità delle candidature. Le elezioni si terranno il 18 marzo a Rabat, in Marocco: il vincitore dovrà ottenere la maggioranza dei voti delle 211 federazioni nazionali che compongono la Fifa.
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