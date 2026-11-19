I fratelli Simeone lanciano Game Bros Collection, progetto legato al mondo delle carte collezionabili

Giuliano, Giovanni e Gianluca Simeone - si legge nel comunicato stampa - compiono un nuovo passo fuori dal campo con il lancio di Game Bros Collection, il loro progetto imprenditoriale dedicato al mondo delle carte collezionabili. Il negozio online aprirà ufficialmente questo giovedì 19 novembre, alle ore 20:00, sul sito gamebroscollection.com. L’iniziativa nasce da una passione condivisa dai tre fratelli fin dall’infanzia. Quello che era iniziato come un hobby, ovvero collezionare e scambiare carte, si è ora trasformato in un progetto tutto loro, con cui intendono avvicinare altri appassionati a questo universo. All’insegna del motto “Creato da collezionisti, per collezionisti”, Game Bros Collection punta a creare uno spazio in cui condividere la stessa passione ed entrare in contatto con la comunità. Il negozio offrirà una selezione di prodotti sigillati e originali al 100%, con particolare attenzione ad alcuni dei giochi di carte più popolari del momento. Tra questi vi sono Pokémon TCG, con prodotti in spagnolo, inglese e giapponese; One Piece TCG, in inglese e giapponese; e altri titoli come Yu-Gi-Oh!, oltre ad accessori per collezionisti. A breve, il catalogo includerà anche le Sports Cards. Game Bros Collection vuole andare oltre la vendita online e puntare sulla creazione di una comunità attorno a questa passione. Con questo fine, i fratelli Simeone promuoveranno contenuti e dirette su Twitch e YouTube, con aperture di buste e scatole, novità e diverse proposte rivolte ai collezionisti. Sarà presente anche su Instagram e TikTok tramite il profilo @gamebroscollectio.

Giovanni Simeone: "L'idea è quella di divertirsi"

«Chiamo mio fratello e a volte facciamo una diretta insieme per mostrare come apriamo le bustine. Ci divertiamo; in fondo, l’idea è proprio quella di divertirsi», spiega Giovanni Simeone, cofondatore di Game Bro Collection, parlando di uno degli aspetti del progetto. In occasione del lancio, il negozio organizzerà un’estrazione speciale tra i primi 100 ordini di importo pari o superiore a 75 euro. Il premio consisterà in una Scatola Allenatore d’Elite del Pokémon TCG 30° Anniversario in spagnolo e una maglietta di Game Bros Collection autografata da Giuliano Simeone. L’estrazione avverrà in diretta su Twitch lunedì prossimo, 23 novembre, alle ore 20:00. Il lancio coincide con un anno particolarmente significativo per l’universo Pokémon, che nel 2026 festeggerà il suo 30° anniversario. Un evento che sarà presente anche in questa prima iniziativa di Game Bros Collection. Il negozio effettuerà spedizioni in tutta la Spagna peninsulare, nelle Baleari e nel resto dell’Unione Europea. Inoltre, offrirà la spedizione gratuita in Spagna per ordini a partire da 75 euro e nel resto dell’UE a partire da 150 euro. Con Game Bros Collection, Giuliano, Giovanni e Gianluca Simeone trasferiscono in ambito imprenditoriale una passione che condividono fin dall’infanzia e danno vita a un progetto con una filosofia propria: Colleziona. Condividi. Connettiti.