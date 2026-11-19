"Non avevo mai sentito parlare di una sostanza come il meldonium, è qualcosa che si trova solo nell'Europa dell'Est. È potuto entrare nel mio organismo solo mentre ero in Ucraina". Mychajlo Mudryk torna a parlare per la prima volta dalla notizia della sua positività per doping, emersa nel dicembre 2024, e attacca direttamente la sua federazione per l'accaduto: "Tutto fa pensare che sia successo durante un ritiro della nazionale", ha accusato l'attaccante in un podcast, in cui ha menzionato un nutrizionista che "somministra delle pillole ogni due giorni prima delle partite".