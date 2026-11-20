Dodici anni in Nazionale, undici alla Roma, un’esperienza alla Lazio e il trionfo di Wembley nel 2021. Walter Martinelli ha vissuto il calcio ai massimi livelli, costruendo un percorso che lo ha portato dal lavoro sul campo al coordinamento delle aree fisioterapiche. Oggi è Health Medical Director della Maxima Roma Basket , dove ha contribuito a costruire da zero l’area medica e della performance. Nel suo percorso anche il rapporto con Gianluigi Donnarumma e un ricordo speciale legato a Nicolò Barella.

«Con Gigio abbiamo costruito un rapporto di grande fiducia. Da circa due anni lo seguo attraverso un lavoro integrato di fisioterapia, prevenzione, recupero e preparazione fisica specifica. Con un atleta del suo livello ogni dettaglio è importante. L’obiettivo è mantenerlo nella migliore condizione possibile, collaborando con lo staff del Manchester City e della Nazionale. Per me è un grande orgoglio lavorare con quello che considero il portiere più forte del mondo, ma soprattutto avere un rapporto vero, fatto di stima, empatia e amicizia».



Wembley 2021 è uno dei ricordi più belli della sua carriera. Un aneddoto?

«La notte prima della finale eravamo al centro sportivo del Tottenham. Verso le due o anche le tre siamo stati svegliati da fuochi d’artificio fortissimi. Ero preoccupato per il riposo dei ragazzi, quando vedo Barella tranquillissimo, con il telefono in mano, che riprende lo spettacolo. Si gira e mi dice: “Hai visto che belli, Walteri’!”. Io ero preoccupato, lui sorrideva. In quel momento ho pensato che forse avremmo vinto».



Dodici anni in Nazionale. Cosa significa per lei?

«Un senso di appartenenza straordinario. Vincere un Europeo è qualcosa che porterò sempre con me, ma non c’è soltanto la coppa. Ci sono le persone, i rapporti, il lavoro quotidiano e la consapevolezza di aver contribuito a un risultato storico. Dietro ogni grande vittoria c’è un’organizzazione fatta di competenze, sacrifici e lavoro di squadra».



Ora una nuova sfida, nel basket, con la Maxima.

«Quando è arrivata la proposta ho visto l’opportunità di mettere a disposizione la mia esperienza in un contesto differente. Sono stato chiamato per costruire l’intera area medica, fisioterapica e della performance. In pochissimo tempo, insieme alla dirigenza, abbiamo creato una struttura operativa. È una sfida stimolante: cambiano gli sport, ma rimangono la passione per il lavoro, la centralità dell’atleta e la voglia di costruire qualcosa che duri nel tempo».

Come è avvenuto concretamente il suo ingresso?

«Sono stato chiamato in tempi molto rapidi per dare un contributo alla costruzione dell'intera area medica, fisioterapica e della performance. La sfida era importante perché bisognava organizzare praticamente da zero una struttura che fosse funzionale alle esigenze di una società sportiva. Mi sono messo subito al lavoro, cercando di trasferire l'esperienza maturata negli anni nelle grandi organizzazioni calcistiche. Sono molto soddisfatto perché, nonostante il poco tempo a disposizione, siamo riusciti a mettere in piedi una struttura operativa ed a dare una direzione precisa al progetto».

Quanto è stato importante il rapporto con la dirigenza in questa fase iniziale?

«È stato fondamentale. Ci tengo a ringraziare il direttore Francesco Carotti ed Alessandro Pizzirani, amministratore delegato, con i quali abbiamo condiviso fin dall'inizio idee, obiettivi e modalità operative oltre logicamente al presidente Matiasic per la fiducia. Abbiamo lavorato con grande intensità ed in pochissimo tempo siamo riusciti ad avviare quella che considero una vera e propria startup nell'ambito dell'organizzazione sanitaria e della performance sportiva. Quando si parte da zero, la sintonia tra le persone è determinante. Sono molto contento del lavoro svolto insieme e soprattutto delle basi che abbiamo creato per il futuro».

Il suo nuovo ruolo è quello di Health Medical Director. Quali sono le responsabilità principali?

«È un incarico che richiede una visione complessiva dell'organizzazione sanitaria e della performance. Significa contribuire alla definizione dei protocolli di lavoro, alla costruzione dei percorsi di prevenzione e del recupero, all'organizzazione delle risorse professionali e al coordinamento tra le diverse figure coinvolte. Credo molto nella multidisciplinarità. Medici, fisioterapisti, preparatori atletici , nutrizionisti e tutti i professionisti della performance devono lavorare in maniera integrata, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze. Il mio obiettivo è creare un'organizzazione nella quale l'atleta sia sempre al centro, con un sistema di lavoro efficiente ed una comunicazione continua tra area sanitaria, performance e staff tecnico».