Le elezioni del 18 marzo 2027 a Rabat sono ancora lontane, ma lo scontro Uefa-Fifa si arroventa sempre più . Mentre il francese Philippe Diallo e il giapponese Kohzo Tashima , sono ufficialmente scesi in lizza per contendere a Gianni Infantino la presidenza della federcalcio mondiale che conta 211 Paese membri, l'Uefa ha lanciato un nuovo attacco al N.1 di Zurigo. Al quale Nyon chiede di produrre tutte le informazioni e la documentazione relative al progetto di vendita del Mondiale ai privati (FFE, Fifa Forward Entreprise), abortito di fronte alla rivolta europea.

La Fifa non risponde, la Uefa scrive

Il 2 novembre la Fifa sembrava avere aperto alla trasmissione del dossier, ma così non è stato. Scrive l'Uefa: «Facciamo riferimento alla vostra lettera del 2 novembre, relativa alle domande e alle richieste di informazioni – e non “pretese” – presentate il 19 e il 23 ottobre. Tuttavia, a oggi, la FIFA non ha risposto a nessuna di queste domande, non ha fornito la documentazione richiesta e non ha indicato quando intenda farlo. Ci preoccupa che tale consultazione sembri limitarsi soltanto ad alcuni “documenti chiave”, senza specificare quali, relativi esclusivamente alla proposta FFE ormai abbandonata, nonostante le nostre domande e richieste riguardino anche altre questioni». Nyon chiede anche alla Fifa di precisare quali documenti intenda mettere effettivamente a disposizione, se sia disposta a fornire tutta la documentazione pertinente alle questioni sollevate e quali siano le condizioni previste per la consultazione.