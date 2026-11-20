Gli italiani amano il calcio ma non si fidano dei suoi conti e non vogliono che a pagarne i debiti siano i contribuenti. È il quadro che emerge dal sondaggio " Italiani e il calcio ", realizzato da Winpoll per Scenari Politici su un campione di 1.000 italiani maggiorenni.

Il calcio resta di gran lunga lo sport più seguito: lo indica il 67% degli intervistati, contro il 39% del tennis. Ma il giudizio sulla sua salute economica è severo. Solo l'11% considera positivo l'indebitamento dei club per competere a livello internazionale e appena il 12% ritiene il calcio italiano in salute. Per il 53,5% la causa principale delle difficoltà sono stipendi e costi di mercato troppo alti, seguiti dalla gestione poco manageriale delle società (17,3%) e da stadi vecchi e poco redditizi (10,6%).

I numeri del mercato danno corpo a questa percezione. Secondo stime basate su dati FIGC, nel 2026 la spesa lorda dei 20 club di Serie A per calciatori e procuratori vale circa 2,9 miliardi di euro. A comporla sono soprattutto tre voci: circa 1,4 miliardi per i cartellini nelle due finestre di mercato (244 milioni a gennaio, 1,15 miliardi in estate, al lordo delle cessioni), oltre 1,2 miliardi di stipendi lordi per la stagione 2026/27, bonus esclusi, e circa 250 milioni di commissioni agli agenti. Cartellini e stipendi pesano per oltre il 90% del totale.

Le commissioni agli agenti sono la voce cresciuta più in fretta: nel 2025 hanno raggiunto il record storico di 249,4 milioni, circa il 10% in più del 2024, pari all'8,3% dei ricavi netti dei club. Non sorprende quindi che il tetto a queste commissioni sia la misura più condivisa dagli italiani.

Da qui il no netto agli aiuti pubblici. Il 65% è per nulla d'accordo con un intervento dello Stato sui debiti delle società, il 71% ritiene che i soldi dei contribuenti non debbano finanziare il calcio professionistico e l'85% chiede ai club di ridurre stipendi e spese prima di chiedere aiuti. Su una scala da 1 a 10, l'idea che i club siano imprese private che devono reggersi con i propri ricavi ottiene 7,7, quella del calcio come patrimonio da sostenere solo 3,9. Severo anche il giudizio sui club insolventi: il 63% li escluderebbe dal campionato.

“Gli italiani – spiega Federico Benini di Winpoll – mandano un messaggio chiaro: il calcio deve rimettere in ordine i conti con le proprie forze. Con quasi tre miliardi l'anno spesi per calciatori e procuratori, le risorse ci sono: vanno governate meglio. Non c'è spazio per salvataggi pubblici, ma c'è un consenso ampio e trasversale per una riforma organica che investa sui giovani e sugli stadi”.