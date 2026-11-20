Niente da fare, il tentativo di Edoardo Bove di introdurre in forma gratuita corsi di primo soccorso nelle scuole si è impantanato in Senato: la legge è stata affossata da settantaquattro voti contrari, quattro astenuti e soltanto quarantasette favorevoli. Il centrocampista, ex Fiorentina, ora al Watford si era impegnato in prima persona dopo aver subito un arresto cardiaco in campo ai tempi della Viola (dove confida un giorno di tornare), raccontato nel docufilm "In un battito": come nel suo caso un intervento immediato può scongiurare la morte e le prime manovre diventano quindi decisive. Il Senato però non l'ha pensata così e l'iniziativa è stata dunque rispedita al mittente.