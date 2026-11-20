La CONMEBOL si schiera con Gianni Infantino . Le federazioni calcistiche del Sudamerica hanno annunciato che sosterranno l a candidatura del presidente uscente per la rielezione a capo della FIFA . Il comunicato: "I 10 paesi che compongono la Confederazione calcistica sudamericana hanno ribadito il loro sostegno alla candidatura di Infantino alla presidenza della FIFA . Si tratta di un riconoscimento della leadership dell'attuale presidente della FIFA e delle trasformazioni positive avvenute nel mondo del calcio".

"Sostegno invariato dal Congresso tenutosi in Paraguay nel maggio 2025"

La nota ufficiale prosegue e si conclude spiegando: "Il Consiglio CONMEBOL, riunitosi a Barranquilla alla vigilia della finale CONMEBOL Sudamericana, ha ratificato all'unanimità il suo forte sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Infantino si ricandiderà al Congresso dell'istituzione, previsto per il prossimo marzo in Marocco. Il sostegno della CONMEBOL, già espresso al Congresso FIFA tenutosi in Paraguay nel maggio 2025, è rimasto invariato nel corso dei mesi, a riconoscimento della leadership di Infantino e dei cambiamenti positivi che il calcio mondiale ha registrato negli ultimi anni".