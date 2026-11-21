È iniziata una partita senza pallone. Il 18 marzo 2027 in Marocco, a Rabat , in palio ci sono potere, interessi economici e - sullo sfondo - una spolverata di diplomazia: quel giorno si eleggerà il nuovo presidente FIFA per il quadriennio che porterà al 2031. Per la prima volta dopo 3 tornate elettorali senza opposizione, Gianni Infantino si misura con due concorrenti . Il presidente uscente, alla guida della federazione mondiale dal 2016, deve superare gli ostacoli che sono il presidente della Federazione francese Philippe Diallo e il presidente onorario della Federazione giapponese Kozo Tashima .

Le bucce di banana che hanno fatto scivolare Infantino

Fino all’estate di quest’anno, Infantino sembrava destinato a una riconferma senza avversari, ma negli ultimi mesi è stato travolto da una contestazione planetaria per operazioni politico-finanziarie non esattamente cristalline e per la sua ferrea alleanza con Trump, che è arrivata a determinare il clamoroso caso Balogun (l’attaccante americano espulso e non squalificato nella partita successiva, agli ultimi Mondiali). La buccia di banana che ha fatto cadere Infantino, già vacillante, è stata il progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniziativa attraverso la quale il presidente aveva cercato di aprire a investitori privati una nuova struttura commerciale legata ai diritti delle principali competizioni FIFA. Trovando presto l’interesse di Joshua Kushner (il fratello Jared ha sposato Ivanka Trump...), con una proposta da circa 4,2 miliardi di dollari per una partecipazione superiore al 20%. Operazione naufragata nel giro di poche ore, avendo generato l’insurrezione di molte federazioni che hanno contestato la mancanza di trasparenza e di consultazione preventiva. Le strategie commerciali della FIFA non possono essere decise dal presidente in maniera unilaterale: formalmente, le proprietarie sono proprio le federazioni.

Diallo e Tashima gli sfidanti

A raccogliere il diffuso malcontento è stato Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese dal 2023. La UEFA ha annunciato il proprio sostegno unanime alla sua candidatura, fortemente caldeggiata da Macron in persona. Una scelta che ha trovato come sponsor tutta l’Europa calcistica, nell’intento di recuperare peso nelle decisioni di un organismo nel quale ritiene di aver progressivamente perso influenza. Nonostante rappresenti una componente fondamentale dell’industria calcistica, dei diritti televisivi e delle grandi competizioni, l’Uefa è scivolata dietro ad Asia e Africa nell’influenza politica mondiale. Almeno a livello diplomatico.

Ed è proprio qui che si inserisce la candidatura di Kohzo Tashima, uno che conosce molto bene gli equilibri della FIFA, nella quale ha ricoperto incarichi dal 2015 come rappresentante del calcio asiatico. Il Giappone però non coincide con l’intera Asia: la Confederazione asiatica (AFC) ha già espresso sostegno alla rielezione di Infantino. Tashima deve prima dirimere questa spaccatura, per evitare che la sua candidatura - anziché compattare il fronte del cambiamento - divida ulteriormente le opposizioni. Le quali, nonostante le circostanziate motivazioni del dissenso, appaiono tutt’altro che compatte.

La Confederazione africana, ad esempio, che con i suoi 54 affiliati rappresenta uno dei bacini elettorali più importanti, sosterrà Infantino, così come la Conmebol in Sudamerica: è un segnale di riconoscenza per gli investimenti, l’organizzazione dei grandi tornei. Rapporti costruiti negli anni, con una visione strategica che oggi premia il presidente FIFA. Che sarà sostenuto anche dall’Asia, pur con qualche divisione (non è un caso che in quel continente si sta concentrando la fase più intensa della campagna elettorale), esattamente come Nord e Centro America.

Diallo punta a maggiore trasparenza, Tashima chiede di rimettere al centro il calcio giocato

Se Infantino fa pesare risultati eclatanti come l’allargamento del Mondiale a 48 squadre, l’enorme crescita dei ricavi, l’aumento dei finanziamenti alle federazioni e l’espansione delle competizioni internazionali, è indiscutibile che - per assurdo - siano punti deboli secondo chi adesso considera eccessiva la concentrazione delle decisioni nelle mani del presidente: l’espansione commerciale rischia di prevalere sulle esigenze sportive. La distribuzione delle risorse e il calendario internazionale sono il tallone d’Achille politico di Infantino. Diallo interpreta la richiesta europea di maggiore partecipazione e trasparenza, mentre Tashima dà eco alla voce asiatica che chiede di rimettere al centro il calcio giocato e la responsabilità dei dirigenti.

Ramon Vega non ha presentato alcuna candidatura

Nelle ultime ore un piccolo giallo movimenta ulteriormente lo scenario: l’ex difensore del Cagliari e della Nazionale svizzera, Ramon Vega, non ha presentato una candidatura valida contrariamente a quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi. Secondo alcune indiscrezioni, gli appoggi su cui contava sarebbero sfumati al momento di entrare in corsa: non è riuscito a mettere insieme cinque firme delle federazioni nazionali, il minimo sindacale per poter competere.