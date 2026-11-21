Il numero dei gol segnati da Pelé aumenta misteriosamente, tifosi confusi: cosa sta succedendo sui social
Una maglia per celebrare una leggenda, ma anche una polemica che riaccende uno dei dibattiti più discussi nella storia del calcio. Il Santos ha presentato la "Clássica", una nuova divisa dedicata a Pelé, realizzata da Athleta e lanciata il 19 novembre 2026, esattamente 57 anni dopo una delle date più iconiche della carriera del fuoriclasse brasiliano. Era infatti il 19 novembre 1969 quando, allo stadio Maracanã, Pelé realizzò il suo millesimo gol in carriera, trasformando un calcio di rigore contro il Vasco da Gama, battendo il portiere Edgardo Andrada nella vittoria per 2-1 del Santos.
La polemica sui gol di Pelé e il confronto con Cristiano Ronaldo
Il lancio della maglia ha però riacceso sui social una discussione che accompagna da decenni la carriera del tre volte campione del mondo: quanti gol ha segnato davvero Pelé? La polemica è esplosa anche in relazione alla rincorsa di Cristiano Ronaldo al traguardo delle mille reti. Alcuni tifosi hanno accusato i conteggi attribuiti al brasiliano di cambiare continuamente, proprio mentre il portoghese continua ad avvicinarsi a quel numero. "Dopo che Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 986º gol, il conteggio dei gol di Pelé è magicamente passato da 1273 a 1283", si legge in uno dei commenti circolati sui social. In realtà, la questione è più complessa e riguarda soprattutto i criteri utilizzati per conteggiare le reti. A Pelé vengono attribuiti oltre 1.200 gol complessivi, con cifre differenti a seconda delle fonti e delle partite considerate. Nel totale rientrano infatti anche numerose amichevoli, incontri dei tour internazionali del Santos e dei New York Cosmos e altre partite non riconosciute come ufficiali secondo i criteri statistici moderni.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS