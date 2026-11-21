La polemica sui gol di Pelé e il confronto con Cristiano Ronaldo

Il lancio della maglia ha però riacceso sui social una discussione che accompagna da decenni la carriera del tre volte campione del mondo: quanti gol ha segnato davvero Pelé? La polemica è esplosa anche in relazione alla rincorsa di Cristiano Ronaldo al traguardo delle mille reti. Alcuni tifosi hanno accusato i conteggi attribuiti al brasiliano di cambiare continuamente, proprio mentre il portoghese continua ad avvicinarsi a quel numero. "Dopo che Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 986º gol, il conteggio dei gol di Pelé è magicamente passato da 1273 a 1283", si legge in uno dei commenti circolati sui social. In realtà, la questione è più complessa e riguarda soprattutto i criteri utilizzati per conteggiare le reti. A Pelé vengono attribuiti oltre 1.200 gol complessivi, con cifre differenti a seconda delle fonti e delle partite considerate. Nel totale rientrano infatti anche numerose amichevoli, incontri dei tour internazionali del Santos e dei New York Cosmos e altre partite non riconosciute come ufficiali secondo i criteri statistici moderni.