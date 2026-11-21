Il calcio ama le coincidenze, e quella che lega gli ultimi vincitori del Pallone d'Oro sta diventando difficile da ignorare. Harry Kane ha alzato il trofeo meno di un mese fa e ora dovrà guardare i compagni dalla tribuna per almeno tre mesi. Il capitano dell'Inghilterra si è fatto male nel primo tempo di Bayern Monaco-Colonia dopo un contrasto con Schmied. Kane ha provato a restare in campo, ma il dolore lo ha costretto a uscire. La diagnosi è pesante e allunga una serie che va avanti almeno dal 2022.

Kane si infortuna dopo il Pallone d'Oro

Kane è uscito dal campo sulle sue gambe, ma già nella notte dopo la partita il centravanti è stato operato. Il periodo di Kane post Pallone d'Oro non era cominciato bene nemmeno prima dell'infortunio. Da quando ha ricevuto il premio, l'inglese non ha più segnato con il Bayern: è rimasto a secco contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Mainz, pur servendo diversi assist. Con l'Inghilterra, invece, il digiuno non c'è stato: ha segnato in entrambe le vittorie di Nations League contro Croazia e Spagna.

Da Benzema a Dembélé: i precedenti della maledizione

L'infortunio di Kane si va ad aggiungere a una lunga lista che ha colpito gli ultimi vincitori del Pallone d'Oro dell'era post Messi-Ronaldo. Il primo caso del ciclo recente è quello di Karim Benzema. Nel 2022 il francese sembrava destinato a chiudere l'anno perfetto, con la Champions League vinta con il Real Madrid e il Pallone d'Oro, ma il Mondiale in Qatar è finito prima di cominciare. In allenamento, alla vigilia del torneo, ha accusato un problema al quadricipite della coscia sinistra. Gli esami hanno confermato un infortunio muscolare, con tre settimane di stop previste, e Benzema ha dovuto saltare tutto il Mondiale. Quella edizione è diventata così la prima dal 1978 senza il Pallone d'Oro in carica.

Nel 2024 il destino è stato forse ancora più crudele con Rodri, che si è fatto male prima ancora di ricevere il premio. A fine settembre, nel big match tra Manchester City e Arsenal, lo spagnolo ha subito un grave infortunio al ginocchio. È arrivato alla cerimonia in stampelle e lo stop lo ha tenuto fuori per tutta la stagione. L'ultimo Pallone d'Oro prima di Kane, Ousmane Dembelé, ha seguito lo stesso copione. Il Pallone d'Oro 2025 gli è stato assegnato mentre era infortunato, dopo un problema alla coscia rimediato con la Francia. Da lì la sua stagione è stata un susseguirsi di stop muscolari: prima l'infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per nove partite, poi sono arrivati tre problemi al polpaccio, a novembre, a febbraio e a maggio 2026.