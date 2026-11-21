La rinascita agognata e ricercata con la testa e con il cuore dal Catanzaro contribuisce a infliggere la prima sconfitta in campionato alla capolista Palermo, che si ritrova ora con il fiato sul collo del Modena di Galloppa e Belotti, al primo inciampo. Una battuta d’arresto inattesa, arrivata dopo undici risultati positivi, visto che il precedente ko era stato patito dai siciliani proprio in Calabria, nei playoff della scorsa stagione. Sorprendente, se si considerano i 21 punti di distanza alla vigilia tra le due contendenti, in un testa-coda comunque temuto anche da Inzaghi, il risultato della contesa conferma una regola non scritta della cadetteria: puoi perdere o vincere contro qualsiasi avversario. E così SuperPippo cade ancora al Ceravolo, dopo una partita ondivaga, giocata neppure malissimo dai rosanero, anche se per la settima volta sono costretti a rincorrere. Ma condizionata, evidentemente, anche dalla necessità e dal desiderio di riscatto dell’ex Mignani, che l’ha preparata davvero benissimo. L’allenatore genovese proprio non si rassegna a quell’ultimo posto che ora ha, tuttavia, un altro sapore. Se riesci a battere la prima della classe, allora vuol dire che anche l’obiettivo della salvezza non è esattamente una chimera irraggiungibile. Insomma, c’è vita in Calabria! A dispetto di tante prefiche che, non riuscendo proprio a cancellare le gioie (e l’amarezza) della passata stagione, conclusa a un passo dalla A, hanno continuato a proiettare giudizi e ambizioni dopo un avvio di campionato, invece, da dimenticare e che invitava a guardare altrove. Ed è proprio la più avvincente delle vittorie a poter rigenerare mentalmente una squadra certamente bisognosa di sostanziali rinforzi nel prossimo mercato, ma ancora in grado di crederci e di risalire verso posizioni più congrue alle ultime annate. Nemmeno a dirlo, ovviamente, Inzaghi non molla di un millimetro, perché perdere non gli piace proprio. Ma sa perfettamente che non esistono successi senza giocare al massimo delle proprie possibilità. Il Palermo lo fa a tratti, stavolta, fallendo con Mazzitelli un gol che avrebbe potuto far prendere un’altra piega alla spigolosa serata calabrese, dove un anno fa arrivò la 1ª sconfitta in campionato. Ma dalle lezioni più amare si possono trarre insegnamenti utili per il futuro. Il Südtirol di Possanzini è avvisato!