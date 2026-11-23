La banalità sarebbe pensare che Radici sia una serie sul calcio. O su Daniele De Rossi. O solo sul racconto sportivo, pure importante, dell' Ostiamare , capace di salvarsi e poi di conquistare una promozione che sembrava quasi impossibile. La banalità, appunto, sarebbe fermarsi a quello che si vede. Perché il pallone, in questa storia, è soltanto il punto di partenza. Il resto è un viaggio molto più complicato, intimo, a tratti divertente, dentro quello che siamo e quello che proviamo a diventare. C'è un uomo che ha vissuto praticamente tutta la sua vita dentro il calcio e che, improvvisamente, deve fare i conti con la possibilità di non essere più quello di prima. C'è un esonero, quello dalla Roma, che lascia inevitabilmente una ferita. Un dolore fisico, a tratti. C'è una squadra sull'orlo del fallimento, un progetto da costruire , una scommessa da fare. C'è un ragazzo che mentre prepara la valigia per un'avventura altrettanto importante chiama la madre perché, in fondo, chi di noi, avendone la possibilità, non lo farebbe? E c'è una domanda che attraversa tutto il racconto, anche quando non viene pronunciata: cosa succede quando il calcio, che per anni è stato tutto, smette di essere il centro della tua vita? Quando la Roma, anche, non lo è più?

Radici, il viaggio di De Rossi dentro se stesso. E noi con lui

Radici prova a rispondere senza cercare facili soluzioni. Lo fa attraverso le immagini, i dialoghi, i momenti di sconforto e quelli di entusiasmo. Attraverso Daniele e Alberto De Rossi, padre e figlio, che si ritrovano a parlare di una vita vissuta inseguendo un pallone e arrivano a dire, con una naturalezza disarmante, che moriranno con il pallone tra i piedi. E chi non vorrebbe morire facendo quello che ama? La frase fa sorridere, ma contiene anche una verità enorme: quando una passione diventa identità, immaginare una vita senza è quasi impossibile. Ma non c'è soltanto la riflessione. Si ride, si scherza, si scoprono caratteri, fragilità e contraddizioni. E una menzione speciale la meritano i momenti con il Ceo Luca Beccaceci, che restituiscono alla narrazione quella spontaneità capace di rompere qualsiasi retorica. Che sia Roma o Milano, dove la serie è stata presentata, il momento delle colazioni strappa risate a tutti. La forza di Radici è che non ha bisogno di costruire eroi. Ha bisogno di raccontare persone. L'Ostiamare diventa molto più di una società di calcio. È una responsabilità, una scommessa. Una comunità che non è solo Ostia, che pure è presentissima. Ma tanto altro. È qualcosa che De Rossi pensa di aver salvato, intervenendo quando il club rischiava di scomparire. Eppure, andando avanti nella storia, il racconto si ribalta. Perché forse è proprio l'Ostiamare ad aver salvato lui. Dopo la fine dell'esperienza alla Roma, in un momento personale e professionale complicato, il progetto di Ostia diventa una possibilità di ripartenza. Un luogo in cui ritrovare entusiasmo, sentirsi nuovamente parte di qualcosa, costruire senza dover necessariamente guardare indietro. Non cancellare il passato, ma provare a dargli un significato diverso. La salvezza, la promozione, le imprese sportive sono il risultato che tutti possono vedere. Ma il vero traguardo è forse quello che non compare in una classifica: ritrovare una direzione.

Radici, retroscena e curiosità

Scoprire che anche quando una strada finisce, non necessariamente finisce tutto. Le radici, del resto, non servono soltanto a ricordarci da dove veniamo. Servono a permetterci di crescere, a tenerci in piedi quando il vento cambia, a darci la forza di ripartire. E allora Radici è una storia di calcio, certo. Ma anche di padri e figli, perché ci sono Daniele e Alberto che navigano in mare aperto (e non per modo di dire), ma c'è pure Noah, 10 anni, che aiuta il papà e tutti gli altri a rimettere a posto il centro sportivo. La serie, dal 19 su Sky, prodotta con DDR Media e Damocle di Valerio Mastandrea, con una colonna sonora eccezionale e le immagini speciali di Renato De Blasio, già al lavoro con Ultimo, racconta amicizia, di fallimenti, di seconde possibilità. È la storia di un uomo che prova a salvare qualcosa e finisce per scoprire che quel qualcosa sta salvando lui. Perché a volte non è il progetto che scegli a cambiarti la vita. È la vita che, attraverso quel progetto, ti restituisce qualcosa che pensavi di aver perso.