Francesco Totti , l’ottavo Re di Roma come non si era mai visto prima, sullo sgabello di Belve (l'appuntamento è per domani, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+) regala un’intervista eccezionale e generosissima , ironica e profonda tra lacrime sincere e risate esilaranti. A Francesca Fagnani racconta le fasi della sua vita, privata e professionale. La fine dolorosa della storia con Ilary Blasi , il nuovo amore con Noemi Bocchi (e possibili future scelte con lei…), la famiglia, il rapporto complesso con i figli, il ricordo commosso del padre, le delusioni e l’addio al calcio. "Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?" domanda Fagnani. " Persone impensabili, familiari, amici, parenti . Hanno mangiato in tanti - rivela Totti - Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei".

Totti e il ricordo commosso per papà Enzo

Francesco Totti si emoziona ricordando suo padre: "Non gli ho mai detto ti voglio bene" dice con gli occhi lucidi. "Cosa le manca di più?" domanda Fagnani. "L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio".

Sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, Fagnani ricorda le parole di Ilary proprio a Belve: "Disse che non avreste superato un tradimento dell’uno o dell’altro. Aveva ragione?" chiede la giornalista. "È successo. Non riesco a perdonare" ammette Totti che risponde con grande sincerità alle domande di Fagnani anche sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi.

Totti e la Roma

La stessa sincerità con cui l’ex capitano giallorosso ripercorre la delusione negli ultimi mesi alla Roma: "Avrei preferito che la società mi rispettasse di più". Poi, quando Fagnani gli chiede di un suo futuro con la Roma, Totti a sorpresa… Un’intervista fiume, potente ed intensa, in cui però non mancano momenti assolutamente divertenti, come quando Fagnani sottopone Totti a un test di romanità e gli chiede di sciogliere l’acronimo SPQR. Al via l’ottava stagione di “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Our Films. Prima puntata domani martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2 alle 21.25. Tra gli altri ospiti della puntata anche Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Tornano anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano "Belve in prova": persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. E non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.