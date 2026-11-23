ROMA – Un dibattito aperto ai cittadini, un campo di calcio riqualificato e una partita tra giornalisti e giovani del territorio per far conoscere una malattia neurologica che colpisce le " periferie " del corpo umano e abbattere le distanze tra centro e margini delle città. Sono queste le immagini simbolo della tappa romana di “Fai Luce sulla CIDP” , l’iniziativa di sensibilizzazione promossa da argenx Italia con il patrocinio di CIDP Italia aps che, dopo il successo dell’appuntamento di Milano a Corvetto, arriva nella Capitale mercoledì 25 novembre.

Al centro della giornata c’è un intervento concreto lasciato in eredità al territorio, che rappresenta la traduzione reale del concept che guida l’intera iniziativa: il parallelismo tra le periferie urbane – spesso lontane dai riflettori – e il sistema nervoso periferico, bersaglio della Polineuropatia Demielinizzante Infiammatoria Cronica (CIDP). Questa patologia autoimmune, progressiva e fortemente invalidante danneggia i nervi periferici, compromettendo la forza muscolare, la sensibilità e la capacità stessa di camminare o correre. Il percorso della giornata del 25 novembre collegherà idealmente il cuore delle istituzioni al tessuto vivo della periferia. Si partirà alle ore 11:00 presso la Camera dei Deputati con una conferenza stampa per fare il punto sulle sfide della diagnosi precoce, sull’accesso alle cure e sul valore di una sanità capace di dialogare con il territorio.

I riflettori si sposteranno poi a Tor Bella Monaca alle ore 18:00, con un talk divulgativo aperto alla cittadinanza presso il Teatro della Parrocchia di Santa Rita a Torre Angela (via Acquaroni 75), preceduto da un percorso di disease awarness sulla CIDP che accompagnerà il pubblico al dibattito. L’incontro, moderato da Nicoletta Carbone, giornalista di Radio 24, racconterà con un linguaggio accessibile che cos’è la CIDP e quanto la conoscenza e la riqualificazione urbana possano diventare strumenti di cura e coesione sociale. Al termine dell’evento, sarà tirato il calcio d’inizio sul campo parrocchiale riqualificato in un’amichevole tra la Nazionale Giornalisti e una rappresentativa di Tor Bella Monaca.

Le parole

«Restituire ai giovani di Tor Bella Monaca un campo di calcio riqualificato significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio, creando nuove opportunità di aggregazione, inclusione e socialità – dichiara Nicola Franco, Presidente del Municipio Roma VI delle Torri –. Come Amministrazione municipale crediamo fortemente nel valore dello sport quale strumento di crescita e riscatto sociale. L’iniziativa “Fai Luce sulla CIDP” assume un significato ancora più importante perché unisce la sensibilizzazione su una patologia poco conosciuta a un intervento concreto a beneficio della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va a CIDP Italia APS, per il suo impegno nella sensibilizzazione e per aver contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa, e ad argenx Italia, promotrice della campagna, per aver scelto di investire concretamente nel nostro territorio. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà private possa trasformare la solidarietà in risultati tangibili. Le periferie non devono essere considerate territori ai margini, ma luoghi ricchi di energie, talenti e opportunità sui quali continuare a investire».

«Veniamo a parlare di ricerca al centro di un campo di periferia, per sensibilizzare sulla necessità di preservare la capacità di movimento e l’autonomia per tutti e soprattutto per chi convive con una malattia autoimmune e invalidante come la CIDP» – sottolinea Fabrizio Celia, General Manager di argenx Italy – «Con la tappa di Roma di Fai Luce sulla CIDP abbiamo voluto fare un passo in più: non solo parlare di CIDP, ma lasciare un segno reale nella vita quotidiana di una comunità». «La periferia non è soltanto un luogo geografico. È anche la condizione in cui rischiano di trovarsi le persone che convivono con una malattia rara e poco conosciuta come la CIDP, quando le loro difficoltà non vengono comprese e i loro bisogni restano lontani dall'attenzione della società. Per questo riteniamo particolarmente significativo portare la sensibilizzazione fuori dagli ospedali e dai luoghi tradizionalmente dedicati alla salute, coinvolgendo direttamente i cittadini e le comunità. Fai Luce sulla CIDP è per noi molto importante aiuta a costruire una società in cui nessuna persona, indipendentemente dalla malattia che affronta o dal luogo in cui vive, debba sentirsi ai margini» – afferma Massimo Marra, Presidente di CIDP Italia aps.