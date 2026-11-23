Calciatore minaccia gli avversari con un coltello dopo l'espulsione: attimi di terrore durante una partita di Terza Categoria
Attimi di paura a Marsala durante Galactic Paolini-Athletic Partanna, gara di Terza Categoria siciliana. Un giocatore della squadra di casa, dopo aver ricevuto un cartellino rosso per aver colpito un avversario a gioco fermo, sarebbe tornato sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto, minacciando i componenti della formazione ospite.
Attimi di terrore nella Terza Categoria siciliana: cosa è successo
L'episodio ha costretto l'arbitro a interrompere definitivamente l'incontro, disputato al campo "Di Dia" e valido per la quarta giornata del campionato provinciale di Trapani. Secondo il racconto dell'Athletic Partanna, il calciatore avrebbe anche afferrato per il collo un dirigente avversario, tenendo l'arma nell'altra mano. Il vicepresidente della società ha quindi chiamato il 112 e l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la calma. Gli agenti hanno identificato il giocatore e raccolto le testimonianze dei presenti. Il club ospite ha condannato l'accaduto, definendolo di "inaudita gravità", e ha annunciato che si rivolgerà agli organi federali e alle autorità competenti.
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