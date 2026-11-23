Attimi di terrore nella Terza Categoria siciliana: cosa è successo

L'episodio ha costretto l'arbitro a interrompere definitivamente l'incontro, disputato al campo "Di Dia" e valido per la quarta giornata del campionato provinciale di Trapani. Secondo il racconto dell'Athletic Partanna, il calciatore avrebbe anche afferrato per il collo un dirigente avversario, tenendo l'arma nell'altra mano. Il vicepresidente della società ha quindi chiamato il 112 e l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la calma. Gli agenti hanno identificato il giocatore e raccolto le testimonianze dei presenti. Il club ospite ha condannato l'accaduto, definendolo di "inaudita gravità", e ha annunciato che si rivolgerà agli organi federali e alle autorità competenti.