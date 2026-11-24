PERUGIA - Dopo quattro partite di fila senza vittoria (e con un solo punto raccolto) serviva assolutamente una reazione ed è stata feroce quella del Perugia, capace di travolgere domenica scorsa la Sambenedettese a domicilio nella 15ª giornata del girone B di Serie C. Un 4-1 che al termine del match pareva stare persino “stretto” al Grifo, forse il più bello visto finora in questa stagione, che al “Riviera delle Palme” ha sfoderato una prestazione super ed è andato a segno con Cisco, Van Amersfoort (primo gol in Italia per l'olandese), Langella e Cortesi su calcio di rigore. «Affrontavamo un'avversaria in difficoltà e in un ambiente caldo, non era semplice ma abbiamo fatto la partita perfetta» ha sottolineato dopo il triplice fischio l'allenatore in seconda Emanuele Filippini, andato in panchina al posto dello squalificato Aimo Diana.

ESAME CURI - Diretta da un Ladinetti sontuoso in cabina di regia e spinta dal cuore e dai polmoni di un Carriero versione “tuttocampista”, oltre che dai muscoli del “centravanti-gladiatore” Sabbatani, la squadra biancorossa ha così messo la testa fuori dal tunnel in cui si era infilata con gli ultimi risultati negativi e ha ora una nuova missione da compiere: riconquistare il “Curi”. Sono ormai due infatti i mesi di digiuno tra le mura amiche per il Perugia, che 11 dei suoi 20 punti li ha conquistati in trasferta e dal 27 settembre (1-0 alla Reggiana) non vince nel suo stadio, dove nelle ultime quattro partite ha pareggiato con il Guidonia e perso invece contro Vado, Pescara e Torres.

DOPPIA CHANCE - All'orizzonte ci sono adesso le due ravvicinate sfide casalinghe contro Livorno (domenica prossima) e Latina (sabato 5 dicembre), formazioni appaiate a +1 sugli umbri decimi in classifica. Una doppia ghiotta occasione che il Grifo proverà a sfruttare per mettere le freccia e scalare posizioni nella zona playoff. Si partirà dal confronto con i toscani che vedrà il ritorno in panchina di Diana, pronto a riprendere il suo posto dopo aver scontato il turno di stop rimediato con l'espulsione nella partita persa contro la Torres. Dalla squalifica rientreranno anche il centrocampista Kabashi e il difensore Quirini e c'è poi Sam in uscita dall'infermeria.

CISCO CARICA - Quelle di Riccardi e del lungodegente Megelaitis dovrebbero dunque essere le uniche assenze in una partita che il Perugia vuole assolutamente vincere: «Non vediamo l’ora di riscendere in campo al “Curi” - ha detto Cisco subito dopo il successo di San Benedetto del Tronto -. Non cerchiamo alibi, ma nelle ultime ci è sempre girata male e ora abbiamo due occasioni per dimostrare il nostro valore anche in casa e per far gioire i nostri tifosi».