La priorità assoluta era quella di ristabilire le distanze, ridimensionare la portata di certe critiche, persino ingenerose, e dimostrare che la sconfitta di Catanzaro non avrebbe riaperto le porte del passato. All’inciampo del Ceravolo, questa volta, non è seguita nessuna replica disastrosa, come nella scorsa stagione, quando, dopo il primo ko sempre con i calabresi, arrivò lo scivolone col Monza, poi in A ai playoff. Ostinato a vincere, nonostante il fastidioso turno infrasettimanale e un Südtirol in salute, affrontato con qualche problema d’organico e con Strefezza inaspettatamente in panchina, il Palermo non dà scampo a Possanzini e archivia la serata con i suoi migliori cecchini: Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori. Inzaghi era consapevole delle possibili pressioni psicologiche, quelle che nello scorso torneo contribuirono a togliere energie, ma le ha disinnescate caricando la squadra di motivazioni forti e invitando tutti a giocare per la gente palermitana, accorsa ancora numerosissima al Barbera (altri 30 mila). L’unico rammarico è di non essere riuscito a mantenere inviolata la porta di Perin per la terza volta. Ma è un dettaglio trascurabile, se si pensa alla prova di Johnsen e alla sua doppietta, che inaridisce sul nascere ogni ipotesi di rimonta altoatesina. Anzi, la possibilità di crescere potrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore per la capolista che, intanto, stacca il sorprendente Modena di Belotti, atteso oggi da un insidioso crash test all’Arena Garibaldi col Pisa di Bianco. Una sfida nella quale i toscani potrebbero giocare anche per i rosanero, non solo per alimentare le proprie legittime ambizioni. L’occasione è ghiotta per i nerazzurri, alla luce dello scivolone dell’Ascoli a Cesena. Diamanti travolge Tomei e si candida con la tripletta di Cristian Shpendi al 12º gol. Il talento italo-albanese sigilla la vittoria e spegne i marchigiani, mai in gara al Manuzzi. Sale forte il Benevento del “giochista” Floro Flores, finalmente come Pippo concreto, memore della precedente uscita, dominata inutilmente contro la Samp e persa malamente. C’è poco da fare: nel calcio è sempre una questione di gol. Torna a capirlo il Catanzaro ricompattato da Mignani che passa al Menti e dimostra che sperare si può, lottare è un dovere. Sempre!