Comunque vadano le elezioni, dalla sera del 14 dicembre in Figc rischiano di restare solo macerie . Le divisioni stanno infatti creando spaccature piuttosto evidenti. Ad esempio, c’è chi è pronto a scommettere che Malagò stia già erodendo il fronte di Calcagno e Ulivieri a sostegno di Galliani. Se quel 30% fosse viceversa granitico, al senatore basterebbe convincere una parte dei dilettanti per avvicinarsi alla vittoria. Ma la LND, che da sola vale il 34%, resterà neutrale anche se dall’interno c’è chi spinge affinché Abete prenda posizione. Il fatto che non voglia far pesare quel terzo dei voti nelle sue mani può significare due cose: che può convenirgli restare per due anni all’opposizione (dopotutto saranno complicatissimi) oppure che scegliendo rischierebbe di alimentare i dissapori. Anche le leghe di B e C non sembrano avere il pieno controllo delle volontà dei loro club , spaccati pure loro, e dunque sembrano destinate alla neutralità. Malagò e Galliani dovranno bussare alla porta di ciascun delegato per ottenere il consenso, come sta già avvenendo da settimane.

La situazione in Serie A

In Serie A Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma sostengono Malagò. Venezia, Sassuolo e Cagliari potrebbero unirsi. Ma è sui consiglieri federali che rischia di esserci il vero sconquasso. Dopo aver tenuto le fila per il commissario nel momento più critico assieme a Baldissoni (Monza), Sticchi Damiani del Lecce si è candidato come Campoccia dell’Udinese (uscente, pure lui con Malagò). Ogni società può esprimere una preferenza e potrebbero essere loro a spartirsi tale blocco. Per la A si sono ripresentati pure Marotta (Inter) e Chiellini (Juve), il primo promotore dell’ascesa di Galliani e il secondo nel guado visto il rapporto del suo ad Carnevali con Marotta ma anche il legame tra Elkann e Malagò. Proprio per proteggere la posizione di Chiellini (7 voti su 20 all’ultimo giro), la Juve non si è schierata, anche se da entrambe le sponde si dicono convinti di averla a bordo. Marotta a giugno ottenne 6 preferenze, oggi anche lui però rischia di finire nella strettoia. I suoi rapporti coi colleghi restano forti e più di qualcuno potrebbe votare “disgiuntamente”, ad esempio per Malagò presidente e per il presidente nerazzurro (che sta con Galliani) al consiglio.

Per tre posti in rappresentanza della Serie A se la giocano in 5

Per tre posti in rappresentanza della Serie A se la giocano in 5 e il quinto è Lotito, deciso a rientrare dopo l’isolamento. Il laziale difficilmente prenderà le distanze da Galliani, collega di partito, ma visto che la minoranza della A potrebbe convergere su Marotta per passare avrebbe bisogno dei voti dei malagoliani. Insomma, c’è bisogno di un capolavoro diplomatico. Per gli altri 11 consiglieri da eleggere al netto dei presidenti ci sono 12 posti. Lozzi in AIAC si è candidato in contrasto alla linea Ulivieri. Con lui l’Assoallenatori ha dei procedimenti aperti (penale e civile) in seguito al commissariamento del comitato Lazio. La sfida Roma-Milano non è solo sul campo, ma anche nei palazzi, con Malagò che attrae i delegati del centro-sud e Galliani spinto soprattutto al Nord.