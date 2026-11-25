Malagò continua a fare proseliti lontano dai riflettori, mentre Galliani tenta di cementare quel 30% rappresentato da calciatori e allenatori per avere uno zoccolo duro di partenza, mai come in questo caso essenziale per non disperdere il vantaggio. La sfida per la presidenza della Figc è già “porta a porta”, visto che chi guida Serie B, Lega Pro e soprattutto Dilettanti (insieme fanno il 52% del corpo elettorale , il 34% solo della LND ) non è intenzionato a schierarsi, almeno non in questa fase, forse con l’amara considerazione di non poter controllare fino in fondo tutti i voti dei propri delegati e rischiare di conseguenza pericolose crisi di stabilità interna. Eppure c’è un elemento che emerge dai retroscena di palazzo: oltre alla Serie A, che lo ha candidato, una consistente maggioranza dei club di Serie B e Serie C, oltre che dei delegati della LND, è pronta a scendere in campo con l’attuale commissario. Questo cambierebbe e non di poco le carte in tavola.

Malagò parte dal 10%, Galliani ha i suoi sostenitori: i dettagli

Quella torta enorme di voti resta ovviamente un terreno di caccia, chi ne conquista la fetta più sostanziosa si presenterà al 14 dicembre da favorito assoluto. Con le 11 firme della Serie A Malagò parte dal 10%, un altro 5-6% può eroderlo tra i dissidenti di AIC e AIAC e, grazie al voto di alcune “neutrali” della Serie A (tipo Cagliari, Sassuolo e e Venezia), può pareggiare la quota dell’Assocalciatori senza considerare poi quei voti sopra citati nelle altre leghe. Sta conducendo una campagna elettorale “orizzontale” anche Galliani, s’intende, forte di un blocco “associativo” rappresentato da AIC e AIAC. Il senatore di Forza Italia ovviamente non sta con le mani in mano in questa fase. Nelle tre leghe silenziose pure lui ha diversi sostenitori che possono aiutarlo. Al nord, oltre Marotta e Percassi, tanti sono pronti ad appoggiarlo vedendo in questa scelta un’opportunità politica ad ampio spettro, al punto che diversi osservatori inquadrano la contesa già dal punto di vista territoriale: Roma contro Milano, a voler proprio estremizzare.

Vince chi arriva al 50% + 1 dei consensi e oltre la metà degli elettori arriverà alle urne “coperto” da un apparente segreto. Dopotutto, evitare di fare endorsmenent per il candidato perdente può apparire conveniente. Ma anche in questa scelta si nascondono delle trappole, perché chi non si schiera rischia di trovare il carro già pieno quando il futuro vincitore si insedierà e dovrà formare la sua squadra di governo (a partire dai vicepresidenti) per i prossimi due anni.