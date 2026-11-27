Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary . L'ex attaccante, che in Italia ha vestito le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese, è morto a 67 anni. A darne notizia è il Santos , club con il quale ha esordito nel massimo campionato brasiliano e con il quale ha messo a segno 101 gol in 229 gare.

Addio a Juary: il comunicato del Santos

In Brasile fu nominato "Meninos da Vila", appellativo che identificava i talenti cresciuti nel settore giovanile del Santos, con il quale vinse il Campeonato Paulista nel 1978. È al 23° posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Santos. Secondo quanto comunicato dal club, il decesso è avvenuto a causa di complicazioni dovute a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata. Juary soffriva di depressione e lavorava come autista per un servizio di trasporto privato.

L'esultanza sulla bandierina

In Italia arrivò l'estate del 1980, acquistato dal presidente dell'Avellino Sibilia. Divenne famoso per la sua esultanza: Juari Jorge dos Santos Filho festeggiava le reti segnate con un balletto intorno alla bandierina del calcio d'angolo. Un particolare che lo rese famoso e che divenne il suo marchio di fabbrica. Tifosi e appassionati provarono a imitarlo: anche Lino Banfi, nel film Al Bar dello Sport, esultò dopo aver realizzato di aver fatto tredici al Totocalcio, ripetendo la sua tipica esultanza intorno ad una pianta. Con gli irpini mise a segno 13 reti, diventando un vero e proprio idolo dei tifosi. Ha segnato poi 2 gol con l'Inter, 5 con l'Ascoli e 2 con la Cremonese. Nel suo score anche due presenze con la nazionale brasiliana.