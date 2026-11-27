Contributi al calcio dilettantistico: il Consiglio Direttivo LND ringrazia il Ministro Abodi
Dopo lo stanziamento di somme finalizzate alla crescita del Calcio Femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici.
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti esprime la propria gratitudine al Ministro Abodi per l’attenzione manifestata nei confronti della L.N.D., attraverso lo stanziamento di somme finalizzate alla crescita del Calcio Femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici. Ciò in linea con l’impegno assunto dal Ministro in occasione dell’evento “Quarto Tempo”, svoltosi a Ferrara nell’ottobre 2025, e confermato sia precedentemente alle elezioni federali del 22 giugno 2026, sia nel corso dell’incontro con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi presso il Ministero lo scorso 15 ottobre. L’auspicio della L.N.D. è che questo importante riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lega possa trovare continuità, nei prossimi anni, attraverso l’assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi.
Tutte le newsCalcio
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS