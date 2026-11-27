"Non ce la faccio più Fede, lasciami andare". Sono state tra le parole che con un filo di voce Paolo mi ha sussurrato in quegli ultimi giorni in ospedale a Pisa. Prima che morisse gli avevo promesso che nel suo nome sarebbe nata Casa Pablito per aiutare, sostenere, confortare i malati di cancro e i loro familiari . A Negrar ho mantenuto fede all'impegno preso con mio marito. E lo stesso, la Fondazione che porta il suo nome ed io faremo al Policlinico Gemelli di Roma e all'ospedale di Careggi, a Firenze. Paolo è stato amatissimo dalla gente: abbiamo cominciato a restituire l'immenso affetto che ha ricevuto". Federica Cappelletti parla con un filo di voce e tradisce tutta l'emozione per avere inaugurato gli alloggi riservati ai pazienti oncologici e alle loro famiglie all'interno di una delle eccellenze della sanità italiana: Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Ospedale Don Calabria di Negrar, a 15 chilometri da Verona. Gli Irccs sono gli ospedali italiani di alta specialità che coniugano l'assistenza sanitaria alla ricerca biomedica, clinica e traslazionale, cioè traducono le scoperte di laboratorio nelle applicazioni cliniche per i pazienti. "Sono molto riconoscente al presidente Sergio Mattarella per le sue parole andate dritte al cuore: "Con l’inaugurazione della prima Casa Pablito, la memoria di Paolo Rossi , indelebilmente associata alle sue straordinarie gesta calcistiche e al trionfo italiano nei Mondiali del 1982 in Spagna, si rinnova nella forma più alta, quella del sostegno e della solidarietà nei confronti di chi lotta contro il cancro». Casa Pablito diposne di tre stanze con sei posti letto: è stata concepita per i pazienti oncologici degenti nel Don Calabria e assistiti da un familiare, evitando loro l'andata e ritorno da Negrar dopo le sedute di chemioterapia o di radioterapia. Tre sono le stanze con 6 posti letto e poltrone per i familiari che assistono l'ammalato.

La Fondazione

Paolo Rossi si è spento il 9 dicembre di sei anni fa. Aveva 64 anni. Da allora, Federica è diventata l'instancabile testimonial della sua eredità morale e spirituale che trova la sua realizzazione nella Fondazione di cui è la presidente globetrotter, riuscendo a portare anche all'Onu la splendida mostra che onora l'Eroe mundial. “Ho sognato a lungo, insieme a Paolo, di intraprendere questa iniziativa. Ricordo un giorno di gennaio, arroccati in una baita di montagna. Un caffè, tante idee. La voglia di spendersi, di darsi. Avevamo già in mente un ente benefico che avesse l'unico scopo di sostenere gli altri e costruire progetti che potessero sostenere chi ne ha più bisogno. Paolo ripeteva spesso che con lui la vita era stata magnanima, consentendogli di realizzare il suo sogno da bambino e di raggiungere i massimi traguardi sportivi, e direi umani, fino a diventare Leggenda. Aggiungeva che avrebbe voluto “restituire” un po' della buona sorte ricevuta. La sua Fondazione è nata anche per questo, per continuare nel tempo le sue volontà, andando oltre me, oltre le nostre figlie e suo figlio, oltre le forze e le rispettive capacità e ambizioni. Ho sognato a lungo, insieme a Paolo, di intraprendere questa iniizativa. Ricordo un giorno di gennaio, arroccati in una baita di montagna. Un caffè, tante idee. La voglia di spendersi, di darsi. Avevamo già in mente un ente benefico che avesse l'unico scopo di sostenere gli altri e costruire progetti che potessero sostenere chi ne ha più bisogno. Paolo ripeteva spesso che con lui la vita era stata magnanima, consentendogli di realizzare il suo sogno da bambino e di raggiungere i massimi traguardi sportivi, e direi umani, fino a diventare Leggenda, e aggiungeva che avrebbe voluto “restituire” un po' della buona sorte ricevuta. La sua Fondazione nasce anche per questo, per continuare nel tempo le sue volontà, andando oltre me, oltre le nostre figlie e suo figlio, oltre le forze e le rispettive capacità e ambizioni.