Kimi Antonelli e la Nazionale Under 18: cosa è successo in Qatar

La scena si svolge nel paddock della Formula 1, alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Gli Azzurrini, reduci da un girone perfetto al Mondiale Under 17, con tre vittorie contro Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan e il primo posto nel gruppo E a punteggio pieno, hanno avuto l'opportunità di trascorrere un pomeriggio nel mondo delle corse. Un invito speciale arrivato da Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, che ha permesso alla delegazione italiana di assistere alle prove libere del Gran Premio. Un'occasione già di per sé straordinaria per ragazzi che stanno inseguendo il proprio sogno sportivo. Ma il momento più bello è arrivato durante la visita al paddock Mercedes. Qui hanno incontrato Kimi Antonelli, che si è intrattenuto con la squadra e ha posato con i giovani azzurri per una fotografia ricordo. È proprio in quel momento che si inserisce il retroscena raccontato da Viscidi. Il coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili ha ricostruito la scena con un post su Instagram: "Kimi Antonelli nel vedere la squadra italiana U18 che esce dai box Ferrari esclama: ragazzi venite con me.....e tutti dentro al box Mercedes!!". Una frase semplice, spontanea, che cambia il senso di una visita. Antonelli non si è limitato a incontrare i ragazzi, salutarli o concedere loro una fotografia. Li ha visti, li ha riconosciuti e ha deciso di coinvolgerli, accompagnandoli dentro il box della sua squadra. Un gesto che per quei giovani calciatori ha significato poter entrare, anche solo per qualche minuto, in un mondo che normalmente si osserva da lontano. Il post di Maurizio Viscidi racconta bene il retroscena: "Un campione anche di semplicità". A colpire Viscidi non è stata soltanto la disponibilità del pilota, ma soprattutto il modo in cui si è comportato. Nel suo racconto c'è tutta la sorpresa di chi si è trovato davanti a un campione capace di mettere da parte formalità e distanze: "Un campione anche di semplicità e cordialità!!! Pazzesco.....sembrava uno della nostra squadra!!". Poi il ringraziamento, che diventa anche la sintesi dell'episodio: "Grazie Kimi per la grandissima LEZIONE DI SEMPLICITÀ".

Antonelli, il calcio e la Formula 1

È questa la parte più significativa della storia. Perché Antonelli, in quel momento, non era soltanto il pilota Mercedes, il campione del Mondo e un punto di riferimento per tanti giovani italiani. Era un ragazzo che aveva davanti altri ragazzi, atleti come lui, impegnati a costruire il proprio percorso. E ha scelto di condividere con loro un pezzo della sua quotidianità, senza atteggiamenti da star. La Federcalcio, nel raccontare l'iniziativa, ha sottolineato proprio l'importanza di far vivere ai giovani un'esperienza a contatto con alcune delle eccellenze dello sport mondiale. A guidare la delegazione erano il capo delegazione Giovanni Galli e lo stesso Maurizio Viscidi, insieme allo staff della Nazionale. Per Stefano Domenicali è arrivato anche un omaggio speciale: una maglia azzurra personalizzata con il numero 10 e le firme di tutti i componenti della squadra. Ma oltre le fotografie, la visita ai box e l'incontro tra calcio e automobilismo, a restare è soprattutto quella frase: "Ragazzi, venite con me". La grandezza, qualche volta, si misura anche dalla semplicità con cui ci si avvicina agli altri.