Ammainate le bandierine, se n’è andato Juary . Si proprio lui, Juary Jorge dos Santos Filho , 67 anni, brasiliano di testa e di piede, sconfitto da un male incurabile che lo aveva aggredito da qualche tempo. Ammainate le bandierine perché è stato il primo calciatore a “valorizzare” quel decisivo testimone delle misure del campo di calcio attorno alle quali l’attaccante di piccola statura cominciò a danzare felice come un bambino ogni volta che riusciva nell’impresa di fare un gol. È passato dal calcio italiano partendo dalla provincia del sud, ad Avellino, primo straniero della presidenza Sibilia («m’aveti portato ‘nu criaturu, non un calciatore» la frase con cui venne accolto dal pittoresco patron irpino) lasciando una gran bella traccia dietro di sé. Fatta di gol, di affetto reciproco e di felicità, come testimonia il ricordo di Pier Paolo Marino , attuale dg del Bari , che lo accolse come uno di famiglia e insieme distribuivano caramelle ai tifosi prima di ogni partita, una sorta di rito scaramantico. Proveniente dalla patria del calcio ritmato e fantasioso, Juary colpì in particolare per la velocità, per il dribbling secco e per il fiuto sotto porta che lo portò addirittura, nella finale di Coppa Campioni di qualche anno dopo (maggio 1987) disputata sul prato del vecchio Prater di Vienna , a firmare il sigillo del 2 a 1 per il Porto contro l’armata tedesca del Bayern .

Juary e la Coppa dei Campioni dedicata ad Antonio Sibilia

Giocava in coppia con Madjer, il famoso tacco di Allah, prenotato dall’Inter del Trap che dovette poi rinunciare all’operazione perché l’algerino non risultò idoneo alle visite mediche. E fu la fortuna dei nerazzurri che virarono su Ramon Diaz e il tandem con Serena produsse lo scudetto dei record. Proprio quella sera gloriosa conosciuta in Austria, Juary, con la Coppa dei Campioni tra le mani, dedicò il trofeo al suo presidente Antonio Sibilia dal quale era stato trattato come un figlio e alla città di Avellino, segno di un legame custodito insieme al ricordo nitido e tragico del terremoto giunto nella notte successiva a un 4 a 2 sull’Ascoli.

Juju e il grande salto dall'Avellino all'Inter

Juju, così lo chiamavano nello spogliatoio irpino, fece il grande salto da Avellino all’Inter in un periodo molto complicato seguendo la scia di Rino Marchesi, l’allenatore passato da Avellino qualche anno prima e proveniente dall’esperienza con il Napoli dell’era pre Maradona. Qui, schiacciato dalla rivalità tra Muller e Beccalossi, giocò poco e segnò ancor meno finendo tra l’altro, da protagonista, al centro di un caso che fece molto rumore. A due giovani cronisti de il Giorno dell’epoca, Claudio Pea e Paolo Ziliani, raccontò del finale burrascoso avvenuto in un Genoa-Inter datato 27 marzo 1983 (2-3), con un gol decisivo di Bagni siglato negli ultimi minuti e finito all’attenzione dell’allora ufficio inchieste della Figc per la frase che lo aveva accompagnato («non si fanno queste cose a cinque minuti dalla fine ») attribuita a un calciatore del Grifone. Ne venne fuori un gran polverone seguito dall’archiviazione, in sede calcistica, per insufficienza di prove.

Juary, Careca e l'andetto di calciomercato

Ne fece le spese Juary costretto a “migrare”, all’Ascoli e poi alla Cremonese prima del trasferimento in Portogallo che gli garantì il successo continentale più prestigioso. Tornato in Brasile, Juary continuò a coltivare i rapporti col calcio italiano e divenne una sorta di osservatore privilegiato di quel mercato e mediatore per potenziali affari. A scoprire una clamorosa trattativa furono proprio alcuni cronisti che si occupavano di calciomercato. Passeggiando per i saloni di Milanofiori, nell’estate dell’86, sentirono squillare il telefono fisso del box del Torino in quel momento vuoto. Entrarono, alzarono la cornetta e sentirono: «Ciao, io soy Juary, ci sta Moggi? Ho parlato con Careca...». Presero nota immaginando uno scoop ma commisero un errore: Careca si sarebbe trasferito dal Brasile in Italia un anno dopo e nel frattempo Luciano Moggi aveva cambiato casacca diventando il ds del Napoli di Ferlaino.