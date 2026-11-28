Prima la violenza senza senso e poi le luci che si spengono per sempre. Cala il sipario sul campionato di calcio del Galactic Paolini di Marsala (Trapani) nelle cui fila milita il giocatore che, domenica scorsa nella gara con l'Athletic Partanna, dopo essere stato espulso per calci a un avversario a gioco fermo, è tornato in campo impugnando un coltello a scatto con cui avrebbe minacciato allenatore, dirigenti e calciatori e afferrato per il collo il massaggiatore ospite mentre teneva l'arma nell'altra mano. La squadra si è ritirata e non giocherà più nella Terza Categoria della Sicilia.