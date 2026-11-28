Una magnifica ossessione che non consente esitazioni e non lascia spazio ai ricordi, struggenti e bellissimi, del proprio passato in panchina. D’altra parte, da sempre, la vita di Inzaghi ha avuto una sola e inderogabile direzione: in avanti. A testa bassa, con l’obiettivo fisso nella mente: prima far male agli avversari a suon di gol, adesso riportare il Palermo in A, una categoria che manca da un decennio in una delle capitali non solo calcistiche del Sud e in una città alla quale questa Serie B sta sempre più stretta. Se n’è dovuto accorgere anche il Benevento, guidato in A a colpi di record da SuperPippo sette anni fa, in piena pandemia, tra tentativi maldestri di cristallizzare le classifiche dei campionati e di negare valore al merito sportivo, fondamento di ogni competizione agonistica. Un principio che il presidente Oreste Vigorito pretese fosse rispettato, non solo per evitare che l’enorme lavoro di Pippo con la Strega più vincente di sempre venisse cestinato. Stagioni memorabili, quelle in giallorosso, che hanno legato per sempre l’allenatore piacentino alla città sannita, ma che non lo hanno distratto per un solo istante nella contesa di ieri sera, temuta a ragione anche da una capolista implacabile. Floro Flores approccia anche con personalità (o un pizzico di presunzione?) la gara, ma poi gli sfugge di mano, complice una serie di errori evidenti. E quando Johnsen si inventa l’ennesima prodezza stagionale, firmando la decima rete in campionato, e poi Pohjanpalo mette la partita in discesa, il Benevento comprende che ci sarà ben poco da fare al «Barbera». Lo strapotere viene certificato non solo dal guizzo di Vavassori, ma anche da un primo tempo esemplare della compagine siciliana, che, dopo aver liquidato il Südtirol nel turno precedente, non risparmia energie fisiche pur di alimentare la magnifica ossessione di Inzaghi. Il tecnico riesce così a imporre il suo calcio verticale e intenso, concepito unicamente per fare male all’avversario, secondo l’unica direzione possibile per questo Palermo costruito a propria immagine e somiglianza. Sempre in avanti. Sino alla A!