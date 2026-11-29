Scontri e blocco del traffico. Per circa tre quarti d'ora l'autostrada A1 è stata chiusa in corsia sud in provincia di Firenze , tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano. Cinque i chilometri di coda in seguito alla riapertura, avvenuta intorno alle 20:45.

Un auto in fiamme, nessun ferito, ancora scontri sull'A1

La Polizia ha spiegato che a fronteggiarsi, dopo l'area di servizio Bisenzio, sono stati ultras della Fiorentina e del Napoli. In attesa di ricostruire con chiarezza cosa si accaduto, stando alle prime ricostruzioni ci sarebbe stato il lancio di petardi e fumogeni e così un'auto sarebbe andata a fuoco. Alle forze dell'ordine non risultano feriti. Lo scorso 21 novembre, sull'A1, nel fiorentino, c'erano stati già scontri tra ultrà di Torino e Roma.