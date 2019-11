L'Italia stende la Russia ai supplementari e vola in finale dei Mondiali

ASUNCION (PARAGUAY) - L'Italia conquista la finale dei Mondiali di beach soccer. Allo stadio "Los Pynandi" di Asuncion, gli azzurri superano la Russia 8-7 dopo i supplementari e domani avranno la chance di salire sul tetto del mondo: appuntamento domani, alle 22 italiane, contro la vincente di Giappone-Portogallo. Una partita ricca di emozioni e con ritmi altissimi, con la squadra di Del Duca che, riacciuffata a 80 secondi dal termine dei tempi regolamentari, ha trovato la qualificazione all’extra time grazie al rigore decisivo trasformato da Emmanuele Zurlo. Tre le reti per Gabriele Gori, che vola a quota sedici gol nella competizione. In gol anche Corosinti, tripletta per Ramacciotti. Domani gli azzurri avranno la possibilità di vincere il Mondiale e giocheranno contro la vincente tra Giappone e Portogallo.