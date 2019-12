L'Italia si arrende in finale: il Portogallo è campione del mondo di beach soccer

ASUNCION (Paraguay) - La Nazionale italiana è costretta ad arrendersi, per la seconda volta nella propria storia, all'ultimo atto della Coppa del Mondo di beach soccer. Allo stadio Los Pynandi di Asuncion, in Paraguay, trionfa il Portogallo campione in carica, trascinato da uno strepitoso Jordan, autore di una tripletta. Gli Azzurri, in vantaggio al 5' con Zurlo, subiscono la classe lusitana e vanno sotto 4-1 (due reti del sopracitato, favorito numero uno per il Pallone d'Oro del Mondiale, più Leo Martins ed André): Gori, capocannoniere del nostro team con 16 centri, sbaglia il rigore che anticipa il pokerissimo portoghese (ancora Leo Martins). L'orgoglio smisurato dell'Italia riporta il match in equilibrio: segnano Ramacciotti ed il baby Gentilini, mentre il palo nega a Gori, autore dell'ennesima rovesciata da applausi, il clamoroso 5-4. Nel finale, è una lotta contro il tempo, ma il sesto gol degli avversari, a firma di Jordan, consegna virtualmente la Coppa al Portogallo, ben prima dell'inutile 6-4 di Ramacciotti, che "si consola" con la doppietta personale. La sconfitta non cancella l'eccezionale percorso dell'Italia vice-campione del mondo.