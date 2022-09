World Beach Games, l'Italia maschile batte la Germania. Ko la femminile con l'Ucraina

CATANIA - La Nazionale maschile di beach soccer si guadagna lo spareggio per il 5° posto contro la Francia nei World Beach Games che si stanno disputando a Catania: gli Azzurri hanno battuto, nel playoff quinto/ottavo posto, la Germania per 5-4: una partita emozionante, risolta allo scadere dal giovane viareggino Bertacca con un’incredibile prova balistica, un missile dai 35 metri che prende la parte interna della traversa e regala la vittoria agli Azzurri. Italia che passa in svantaggio al 2' quando va in gol Metzler, ma i gol di Sciacca e Zurlo ribaltano la gara. Dopo il pari di Baaske, è Giordani a riportare l'Italia avanti, ma due gol ancora di Baaske portano i tedeschi sul 4-3. Decisive le reti all' 11'tt di Zurlo e quella un minuto dopo di Bertacca. Prossimo match contro i transalpini- già sconfitta nella fase a gironi (5-1) - che vale l’accesso alla fase finale dei giochi: per gli azzurri sono 5 i biglietti a disposizione per i mondiali di Bali e l’ultimo è in palio domani.