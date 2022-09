Trionfo Italia all’esordio europeo: sia donne che uomini alle semifinali

Due vittorie Azzurre inaugurano la seconda tappa dell’Europeo di Beach Soccer che si sta disputando alla Beach Arena di Cagliari. La Nazionale maschile strapazza la Germania 10-3, sei i gol del bomber Azzurro Gori, ed è già qualificata per la semifinale: Italia e Spagna sono prime a 9 punti e la partita di domani (17.30, diretta di Rai Sport +HD) contro la roha servirà a stabilire il primato nel girone B. Non è da meno la nazionale Femminile che vincendo 4-1 contro l’Ucraina, riscatta ampiamente la sconfitta di misura (4-3) subita 5 giorni fa ai World Beach Games di Catania. Iannella e compagne giocano una partita accorta che conducono dall’inizio alla fine, non lasciando troppe iniziative alle avversarie. Una tripletta per Privitera e una doppietta per Vecchione, le più letali nell’attacco Azzurro. Anche per le donne, arriva la qualificazione alle semifinali (prime a 9 punti con Portogallo e Spagna) e domani con la Repubblica Ceca (16.15, diretta su Rai Sport +HD) l’ultimo match per tentare la conquista del primo posto nel girone. Raggiante Emiliano Del Duca, ct delle due Nazionali: “Una bella giornata per aver centrato la qualificazioni delle due Nazionali. Per farla diventare indimenticabile, dobbiamo mantenere la concentrazione sul campo, a partire da domani fino alle semifinali “.

La nazionale maschile

La partita. Del Duca schiera la squadra a rombo con Josep Jr vertice basso Giordani e Fazzini esterni e Gori punta. Gli Azzurri cominciano bene con Josep Jr che realizza il primo vantaggio su calcio da fermo dopo che era stato atterrato all’altezza del centrocampo. Il pressing dell’Italia continua e all’8’ arriva la seconda rete: pregevole l’esecuzione di Giordani in semirovesciata servito da Gori dall’angolo destro del campo. Un momento di flessione dell’Italbeach e la Germania, sul finire, accorcia le distanze con Metzler su contropiede. Ancora più aggressiva la squadra Azzurra all’inizio della seconda frazione con tre reti in rapida successione: inizia Gori dopo pochi secondi poi raddoppia Giordani su rigore in seguito ad un atterramento in area commesso da Metzler (rosso per lui) e poi di nuovo capitan Gori, lanciato direttamente da Casapieri. Tutto accade nei primi 3’ di gioco. Si ripete al 7’ e all’8’ il bomber Azzurro che prima finalizza un calcio d’angolo battuto da Josep e poi in semirovesciata, imbeccato sulla destra da Miceli. Il tempo di centrare la palla e Nowak, con un tiro al volo, chiude le marcature del secondo tempo (5-1). Nel terzo periodo gli Azzurri controllano il gioco e colpiscono al momento giusto. Seguendo il leit motiv della gara, si portano subito avanti con tre reti: al 7, protagonista Casapieri che tira una bordata, leggermente deviata di testa in rete da Sciacca; un minuto dopo replica Remedi e poi, per la sesta volta, Gori al 12’, su calcio da fermo. I tedeschi, pochi secondi dopo, concludono la sequenza delle reti con Hoeveler e il punteggio si fissa sul 10-3 per la vittoria degli Azzurri. Domani la Spagna, per il primato nel girone (17.30, diretta su Rai Sport +HD).

Italia-Germania 10-3 (2-1;5-1; 3-1)

Italia: Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori (C). A disp. Paterniti, Miceli, Genovali, Sciacca, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca

Germania: Ebener, Hoeveler, Sokolowski, Olli, Sand. A disp. Nowak (C), Metzler, Luth, Shulte Peterson. All. Lamberger

Arbitro. Borisevics (LVA); Assistenti, Baghy (HUN) e Gomes Soares (POR)

Reti: 3’pt Josep Jr, 8’pt Giordani, 10’pt Metzler; 1’st Gori, 2’ Giordani (R); 3’st Gori, 7’st Gori; 8’st Gori; 9’ Nowak; 7’tt Sciacca, 8’tt Remedi,11’tt Gori (R), 12’tt Hoeveler

I gironi

Girone A: Portogallo, Svizzera, Polonia, Francia, Estonia

Girone B: Italia, Spagna, Ucraina, Germania, Azerbaijan

Calendario e risultati gare girone B - programmazione Rai Sport +HD

Giovedì 8 settembre

Ucraina-Azerbaijan 2-1

Italia-Germania 10-3

Classifica: Italia e Spagna 9pt, Azerbaijan e Ucraina 3, Germania 0

Venerdì 9 settembre

Ucraina-Germania

Italia-Spagna, alle 17.30, ‘Arena Beach’ dell'Ippodromo del Poetto di Cagliari, diretta su Rai Sport +HD

Sabato 10 settembre

Semifinali, Italia in differita su Rai Sport +HD

Domenica 11 settembre

Finale, in differita su Rai Sport +HD lunedì 12 settembre alle 00.30

La nazionale femminile

La partita. Dopo la gioia degli azzurri all’esordio tocca alla azzurre timbrare il cartellino e chiudere la giornata con un’altra vittoria che tinge d’azzurro la prima giornata dell’Arena Beach del Poetto. In un primo tempo equilibrato, al 2’ arriva il vantaggio azzurro siglato da Privitera con un piatto destro piazzato dalla sinistra verso il palo lontano. Al 4’ pareggio ucraino con un tiro della Vasilyuk che sorprende il portiere e la palla entra in rete (1-1). A cinque dal termine bello scambio Italia, tira Iannella ma il portiere ucraino para. Al decimo conquista palla l'Italia, Pisa serve in avanti Privitera che calcia, il portiere blocca. Nel secondo tempo avanti ancora l’Italia che allunga fino al 4-1: 2-1 e 3-1 con la doppietta della Vecchione che dà sfoggio delle sue qualità tecniche con due belle giocate, un tiro da fuori e un tiro incrociato da posizione decentrata che sorprende il portiere. Le gialloblù non demordono e lottano su ogni pallone avvicinandosi al gol con un palo e un’altra conclusione da lontano ben controllata dal portiere Ruotolo. Ma è ancora l’Italia a segnare il 4-1 con un tiro da fuori della Pisa, teso e preciso quanto basta per sorprendere la numero 12 avversaria. Terzo tempo con sostanziale equilibrio in cui non succede nulla di eclatante fino a 4 minuti dal termine quando lo score cambia: colpo vincente di testa all’angolino di Privitera dove non può arrivare la Terekh (5-1). Contropiede vincente per fissare il 6-1 ancora ad opera di Privitera, autrice di una tripletta. Il 7-1 finale, suggellato da Ponzini poco prima dello scadere, chiude le ostilità della prima giornata.

Italia-Ucraina 7-1 (1-1; 3-0; 3-0)

Italia. Ruotolo, Pisa, Saggion, Vecchione, Privitera. A disp. Dilettuso, Iannella (C), Maiorca, Olivieri, Pagiarino, Naticchioni, Ponzini. All. Del Duca

Ucraina. Terekh, Volovenko, Kostiuk, Dekhtiar (C), Tykhonova. A disp. Klipachenko, Vypasniak Dubytska, Vasyliuk, Kramna, Kyrylchuk. All. Klymenko

Arbitro. Ostrowski (POL); Assistenti Gerhardt (GER) e Unterbeck (GER)

Reti: 2’pt Privitera, 3’pt Klipachenko; 5’st Vecchione, 6’st Vecchione, 8’st Pisa; 8’tt Privitera, 9’tt Privitera, 11’tt Ponzini

Il girone

Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Ucraina, Repubblica Ceca.

Calendario gare e programmazione Rai Sport +HD

Giovedì 8 settembre

Portogallo-Inghilterra 5-3

Spagna-Repubblica Ceca 5-2

Italia-Ucraina, 7-1 (differita alle 07.00 di venerdì 9 settembre su Rai Sport +HD)

Classifica. Spagna, Italia e Portogallo 9pt, Inghilterra 5, Ucraina 3, Repubblica Ceca 0

Venerdì 9 settembre

Portogallo-Ucraina

Inghilterra-Spagna

Italia-Repubblica Ceca, alle 16.15, ‘Arena Beach’ dell'Ippodromo del Poetto di Cagliari, diretta su Rai Sport +HD dalle 16.00

Sabato 10 settembre

Semifinale: Italia in differita su Rai Sport +HD

Domenica 11 settembre

Finale, in differita su Rai Sport +HD lunedì 12 settembre alle 00.30