Beach Soccer, la presentazione del tour 2023 in diretta sul nostro sito

Tutto pronto per la stagione 2023 del beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Il Campionato SerieAON più competitivo e longevo al Mondo, 20 anni di vita, un record, rilancia la passione per lo sport più amato e praticato dell’estate con numeri da capogiro: otto tappe, quattro competizioni, Poule Scudetto, Promozione, Under 20 e femminile con ben otto trofei in palio: Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto maschile e femminile, Titolo di Campione d’Italia e coccarda tricolore dell’Under 20 con l’appendice dei Play Off Promozione.



La presentazione della nuova stagione sarà affidata al talk show condotto da Ivan Zazzaroni presso gli studi del Corriere dello Sport-Stadio a Roma. Ospiti del direttore del quotidiano sportivo, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini. In collegamento dalle località di tappa i rappresentanti delle singole location. Evento in onda giovedì 25 maggio, alle ore 12.00 su questa pagina. Nell'occasione sarà svelato anche il nuovo pallone ufficiale, realizzato da Macron, partner ufficiale LND.