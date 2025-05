Mondiali Beach Soccer, Italia qualificata ai quarti di finale

L'Italia del Beach Soccer arriva ai quarti di finale del Mondiale in corso alle Seychelles. Una qualificazione ottenuta in seguito alla vittoria per 5-0 ottenuta contro El Salvador. Alla Paradise Arena, la formazione del commissario tecnico Del Duca ha conquistato una vittoria che ha permesso così agli Azzurri, medaglia d'argento a Dubai, di superare il gruppo D assieme al Brasile campione del mondo. Ai quarti la sfida sarà contro il Senegal.