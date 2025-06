Calcio e sociale: LND scende in campo per fare “Un assist alla prevenzione”

ROMA - Lo sport che diventa ambasciatore di messaggi a sostegno della prevenzione e a tutela della salute. È l’obiettivo del progetto “Un assist alla prevenzione” realizzato dall’Area CSR della Lega Dilettanti, nel corso del campionato di Serie A di Beach Soccer 2025. L’iniziativa è dedicata, in particolare, alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori della pelle. L’impegno vede uniti giocatori, tecnici, famiglie e tifosi. Il gol di questa campagna, in particolare, è la tutela della salute della pelle. In occasione della stagione del Beach Soccer, in programma fino al 9 agosto tra Alghero e Cirò Marina, infatti, verranno diffusi attraverso i canali digitali della LND e delle società sportive coinvolte contenuti educativi informativi sul tema prevenzione della salute sviluppati in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, charity partner della campagna.

«La Lega Nazionale Dilettanti si impegna non solo a promuovere la pratica sportiva - dichiara Luca De Simoni, coordinatore Area CSR della Lega Dilettanti - ma anche a diffondere la cultura della prevenzione e della salute. Insieme ad AIRC lanciamo una campagna dedicata alla prevenzione del tumore della pelle, un tema particolarmente importante durante la stagione di beach soccer, dove l’esposizione al sole è costante. Informare, sensibilizzare e promuovere comportamenti corretti rappresenta il modo in cui lo sport può contribuire concretamente alla tutela della salute.» «Voglio ringraziare Lega Nazionale Dilettanti per aver scelto di scendere in campo al fianco di AIRC portando anche sulle spiagge di tante località italiane la nostra campagna Un Gol per la Ricerca – spiega Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer Fondazione AIRC -. Questa collaborazione ci consente di informare un pubblico ampio di appassionati e sportivi sui temi della prevenzione, specialmente sulla necessità di bilanciare rischi e benefici derivanti dall’esposizione al sole. Con l’avvio dell’estate è fondamentale porre l’attenzione sui comportamenti più adeguati a proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti, principale fattore di rischio ambientale per i tumori della pelle». Uriage, come partner di Lega Nazionale Dilettanti, contribuirà attivamente fornendo i prodotti essenziali per la prevenzione e la cura della pelle esposta al sole, diventando un attore chiave nelle attività sul campo.