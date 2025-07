Poule Promozione Q8: Genova e Naxos a punteggio pieno

Genova continua nella sua corsa in testa alla classifica. I liguri dopo cinque turni sono a punteggio pieno. Nel primo giorno di Castellammare di Stabia a farne le spese è stato Brancaleone che è ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

A punteggio pieno anche Naxos che si aggiudica all’ultimo istante il derby d’alta classifica con Sicilia ferma a nove punti dietro il gruppo di testa.

Terracina torna al successo che lo proietta in piena zona Play Off mentre Chiavari deve rimandare l’appuntamento con la seconda vittoria stagionale.

L’Icierre Lamezia rimane agganciato al treno di testa a quota dodici punti. Dopo il primo ko stagionale il club lametino ha inanellato quattro successi consecutivi, l’ultimo in questa prima giornata di tappa. Faventia ha perso il primo incontro a Castellammare di Stabia ma può crogiolarsi con i sei punti già raccolti nei turni precedenti.

Prima gioia stagionale per la Vastese che ha superato in classifica il Sakro Crotone battuto nello scontro diretto di oggi.

Terracina-Chiavari 8-5

I tigrotti, in piena corsa Play Off, non hanno lasciato scampo ai liguri fin dalle prime battute del match. Scatenato Ramy, dopo i dieci gol in Coppa, lo spagnolo ne ha fatti altri cinque, uno più bello dell’altro. Con queste cinque firme Ramy è già a quota quindici in Campionato. Anche Carlos ha gonfiato la rete (sesto centro finora) e Del Duca. C’è gloria anche per il nuovo innesto Batis. Chiavari può consolari con i primi gol in Campionato di Parodi e De Moro e la doppietta di Rossi.

Naxos-Sicilia 5-4

Il derby d’alta classifica se lo prende Naxos al termine di una partita pazzesca che i biancoazzurri hanno ribaltato negli ultimi istanti. Sicilia è andata due volte in vantaggio sempre ripresa da Naxos che nel terzo tempo ha piazzato due colpi, quelli decisivi. Protagonista ancora una volta lo spagnolo Pablo Perez autore di una doppietta che lo spinge sempre più da solo in testa alla classifica marcatori con 14 reti. Quinto centro in Campionato per Batalha, primo per Puccio. Di Sefano ha lanciato la rimonta del Naxos. Ricardinho e Balinha (2) avevano spostato l’inerzia della gara verso Sicilia, due giocatori capaci di segnare insieme già nove gol. Prima firma in Campionato per Palazzolo.

Genova-Brancaleone 7-1

Come nel 2024 anche in questo 2025 Genova non ha lasciato scampo al Brancaleone. Cinque marcatori diversi hanno esaltato la qualità e profondità della rosa del club ligure. Gianluca Marrale (3), Ventura, Alesso, Zuppiroli e Rodriguez hanno partecipato al festival del gol di Genova.

Faventia-Icierre Lamezia 3-7

Le due squadre non si sono mai incontrate. Faventia al suo primo anno nel circuito ufficiale ha già raccolto sei punti ma questa volta l’Icierre Lamezia non ha lasciato scampo al club di Faenza. Con la doppietta di oggi Villella sale a sette reti in Campionato. Prime due firme in Italia per il debuttante brasiliano Igor. Gullo ha impresso il quarto sigillo stagionale. Anche Verso e Giampà hanno gonfiato la rete. Nel Faventia da sottolineare la quinta rete in Campionato di Branchetti.

Vastese-Sakro Crotone 3-2

Primo incontro assoluto tra le due squadre. Il neopromosso Sakro Crotone ha iniziato bene poi la Vastese ha ribaltato il match tra secondo e terzo tempo. Primi centri in Campionato per Di Maulo e Pollutri mentre Maccione ha firmato la quarta rete nella competizione. Nel Sakro Crotone Torromino e Alessandro Godano hanno confermato la confidenza con il gol.