Serie A Q8: Finale scudetto tra Domusbet.tv Catania e Lenergy Pisa

CIRO' MARINA - Domusbet.tv Catania e Lenergy Pisa si contenderanno lo Scudetto della Serie A Q8 2025 oggi alle 20.30 in diretta su Sky Sport (ch 252). E’ la stessa finale del 2024 vinta dagli etnei per 4-3. Questo dato non deve trarre in inganno lo spettatore occasionale. Nonostante l’effetto dèja vu entrambe le squadre hanno faticato e non poco per arrivare per il secondo anno consecutivo fino all’atto conclusivo nella “Puntocuore” Beach Arena di Cirò Marina (Kr). Pisa e Catania hanno rischiato non poco in semifinale con Napoli e Farmaè Viareg

DUELLO CLASSICO - Pisa e Catania sono abituate a giocarsi i trofei, diciotto ne hanno vinti gli etnei, tre i neroazzurri che sono riusciti a centrare la quarta finale Scudetto negli ultimi cinque anni. Pisa, in A dal 2014, ha confidenza con il tricolore vinto nel 2021 e 2022. Il club dell’elefantino ha aggiunto un altro tassello al suo percorso costellato da una sequela di record. I campioni in carica di Catania si giocano la loro 32esima finale nei loro ventuno anni di storia sportiva che coincidono con quelli dell’ufficialità della disciplina. Diciassette i titoli dei rossoazzurri. La squadra più titolata d’Italia per la sesta volta si gioca uno Scudetto già vinto in tre occasioni. Numeri che fotografano bene la qualità delle finaliste che sono salite fino all’ultimo gradino della competizione non per caso. gio che non hanno demeritato. Entrambe le partite sono state decise da particolari e sfumature, inevitabile quando si affrontano le migliori quattro squadre d’Italia di questo 2025.