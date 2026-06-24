Lignano, 22 anni sulla sabbia: il beach soccer riparte dallo spettacolo

Lignano Sabbiadoro e il beach soccer, ventidue anni dopo. Una storia lunga, costruita sulla sabbia e diventata una delle certezze del calendario nazionale. Dal 25 al 28 giugno la Beach Arena dell’Ufficio 5 torna al centro della stagione con la Coppa Italia Q8 Femminile e, dal 26 al 28, con la Serie A Q8 – Poule Promozione. Non solo tradizione: in Friuli arriva una tappa che mette insieme agonismo, spettacolo e voglia di allargare la pratica di una disciplina sempre più riconoscibile. Per Ermes Canciani, Presidente del Comitato Regionale LND Friuli Venezia Giulia, Lignano ha un peso speciale dentro questa storia. "Il beach soccer nasce a Lignano Sabbiadoro", racconta. Una frase che fotografa il valore simbolico della località friulana nel percorso italiano della disciplina. "È la tappa più longeva tra tutti i tour italiani, e questo depone a favore della lungimiranza dei comitati organizzatori".

La notizia, però, va oltre le sedi. E’ il livello raggiunto dal movimento. "C’è stata un’evoluzione incredibile", spiega Canciani. "Da un livello pioneristico siamo arrivati a un livello oggi altissimo". Il beach soccer non è più solo una parentesi estiva: è uno sport strutturato, competitivo, capace di richiamare pubblico e di offrire partite intense, rapide, mai ferme. È proprio questa la sua forza. "È un’attività molto faticosa, ma molto divertente e spettacolare», sottolinea Canciani. «Il pubblico è attirato perché non c’è un attimo di pausa". Rovesciate, tiri al volo, cambi di fronte, parate, equilibrio continuo: sulla sabbia il gioco vive di accelerazioni e il risultato può cambiare in pochi secondi. Per questo la tappa di Lignano diventa anche una vetrina sportiva: chi entra alla Beach Arena trova un calcio diverso, immediato, fisico, tecnico.

Dentro il programma ci sarà anche spazio per il settore giovanile, con un’esibizione di ragazzi e ragazze. Un dettaglio che per Canciani ha un significato preciso: «Questo deve incentivare la pratica sportiva di questa attività». Il punto è trasformare lo spettacolo in partecipazione, far vedere il beach soccer e allo stesso tempo avvicinare nuovi praticanti. Non soltanto pubblico sugli spalti, dunque, ma una disciplina che prova a lasciare qualcosa sul territorio. Lignano, in questo senso, è un palcoscenico naturale. Città di mare, certo, ma anche città abituata allo sport, con impianti e manifestazioni che attraversano discipline diverse. "Lignano raggruppa lo spirito dello sport", dice Canciani. Il beach soccer si inserisce lì: non come evento isolato, ma come appuntamento capace di dialogare con l’identità sportiva della località.

Le aspettative sono chiare: "Mi aspetto tanta gente, entusiasmo, spettacolo e competitività delle squadre", racconta Canciani. Perché il cuore resta il campo. La tappa deve divertire, coinvolgere, far parlare di sé. «Il motivo vero del beach è lo spettacolo: offrire agli spettatori qualcosa di non noioso, ma stimolante». Ventidue anni dopo, Lignano non si limita a celebrare una tradizione. La rimette in gioco. Con una tappa storica che torna protagonista e con un movimento che dal pionierismo è arrivato a un livello sempre più alto. La sabbia friulana riaccende il beach soccer: sport, ritmo, pubblico e una storia che continua.