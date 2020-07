Coppa Canottieri Zeus Energy Group, ecco le finaliste

ROMA - Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus Energy Group: domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56 nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a ospitare uno degli eventi più attesi dell'estate romana. CT Eur e Sporting Eur portano tre squadre in finale, il CC Lazio padrone di casa due, facendo però l'en plein nelle due categorie "regine": gli Assoluti, dove i biancocelesti sono campioni in carica, e l'Over 40, dove il circolo di Lungotevere Flaminio vuole riscattare il ko in finale di dodici mesi fa contro il CT Eur, che invece gioca per difendere il titolo.

«Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha spiegato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C. Lazio - conoscevamo le difficoltà a cui andavamo incontro ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La Coppa dei Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per questo ce l’abbiamo messa tutta affinché fosse garantita la sicurezza e il divertimento. La task force anti Covid ha funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i circoli giunti in finale, ma consentitemi un po’ di campanilismo se spero che la coppa Babbo Valiani, resti al nostro Circolo anche quest’anno».

Coppa dei Canottieri Zeus Energy Group. le semifinali

La serata si aprirà alle ore 19 con i due derby di Roma Sud, importanti anche per decretare il circolo vincitore della Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà complessivamente il miglior risultato. Si sfideranno Sporting Eur e CT Eur, con lo Sporting campione Over 60 e un titolo Over 50 vacante vista l'assenza di quest'anno del CC Roma campione in carica. Tra una finale e l'altra (inizieranno a distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in programma la premiazione delle due finaliste e la consegna dei riconoscimenti individuali: miglior giocatore, miglior portiere, miglior allenatore e capocannoniere. A quattro partite dalla fine del torneo, nella classifica dei bomber comandano Alessio Sinibaldi (CC Lazio A Assoluti, 8 gol, di cui quattro segnati nella semifinale vinta 12-4 contro i consoci del CC Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5 gol), Paolo Minicucci (CT Eur Over 50, 8 gol) e Massimo Bianchi (Sporting Eur Over 60, 8 gol)

I RISULTATI DI MARTEDI' 21

Semifinali Over 40

CT Eur-Sporting Eur 5-3

CC Lazio-Tevere Remo 4-3

Semifinali Assoluti

CC Lazio A-CC Lazio B 12-4

Sporting Eur-Tevere Remo 5-3

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 23

Finale Over 60 (ore 19) Sporting Eur-CT Eur

Finale Over 50 (ore 20) CT Eur-Sporting Eur

Finale Over 40 (ore 21) CT Eur-CC Lazio

Finale Assoluti (ore 22) CC Lazio A-Sporting Eur