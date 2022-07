Coppa dei Canottieri: trionfo della Lazio

In una fossa a dir poco gremita si sono svolte le finali della 58a edizione della Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker, il torneo dei circoli più antico di Europa. Serata di grandi emozioni a cominciare dal calcetto Over 60 che ha visto la bella rimonta del Canottieri Roma che, sotto 4-1, ha rimontato lo Sporting Club Eur battuto poi 11 a 10 ai calci di rigore. Nella categoria Over 50 la sfida tra Circolo Tennis Eur e Sporting Club Eur è stata sospesa sullo 0 – 0 per un problema all’illuminazione, le 2 squadre dell’Eur condividono quindi il 1° posto. A quel punto la 'fossa' si è letteralmente infiammata in attesa dei due derby, i primi a scendere in campo sono stati gli Over 40, finale che ha visto il Canottieri Lazio superare con un netto 7-3 il Canottieri Roma con un Ippoliti in grande serata e autore di un bel poker. Finale con il botto con il derby della categoria Assoluti, altalena di emozioni per una gara spettacolare che ha visto il trionfo dei biancocelesti 5-4 con il gol all’ultimo minuto di Saddemi: sugli spalti Bruno Giordano ha tifato per il figlio Rocco (autore di una splendida rete). Grazie a questa vittoria il Canottieri Lazio ha conquistato anche il Trofeo Babbo Valiani che viene assegnato con una graduatoria che cumula le varie vittorie di Categoria: avendolo conquistato per la terza volta il Circolo potrà conservare nella sua bacheca la Coppa che verrà consegnata questa sera in occasione della cena di gala dal presidente del Circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi assieme all'Area Manager Fideuram Giuseppe Baiamonte.