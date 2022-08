Calcio a 5 femminile, Serie A: tutto pronto per l'esordio della Vis Fondi

La Vis Fondi si appresta a esordire nella Serie A di calcio a 5 femminile. "Un obiettivo inseguito con insistenza negli ultimi anni, un traguardo spesso mancato non per demeriti, o meglio non solo per demeriti", hanno dichiarato l’allenatore Emilio Cibelli e il direttore sportivo Ermanno Ferraro. "Ma nella stagione 2021/2022 la squadra è stata più forte di tutto, in un girone complicato e con trasferte a centinaia di chilometri di distanza", hanno aggiunto. La preparazione inizierà il 22 agosto, mentre l’esordio in campionato è previsto per il 18 settembre. Nella prima giornata le fondane saranno impegnate nella difficile trasferta abruzzese in casa del Tikitaka.