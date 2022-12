Serie A Futsal, il derby Eboli-Napoli turning point della prima parte di stagione

Un turno di campionato che può dire molto. È la decima giornata della Serie A di futsal, quella che con ogni probabilità segnerà un primo turning point della stagione: è un derby a tenere banco, quello fra la capolista Napoli e la Feldi Eboli, inseguitrice a -5 – col terzo posto in classifica - ma con una gara in meno per il turno rinviato durante il girone di Champions. Un derby molto sentito, fra due realtà che stanno rendendo la Campania il “nuovo” centro del futsal italiano. La gara, che sarà arbitrata dalla coppia Iannuzzi-De Pasquale, si giocherà alle 18.30 al Pala Cercola e non al Pala Sele di Eboli: il campo è stato invertito in accordo fra i due club, fra i quali c’è rispetto ma grande rivalità. Sarà una sfida generazionale: sulla panchina del Napoli David Marìn, affermato allenatore spagnolo, dall’altra Salvo Samperi, 34enne allenatore siciliano, eletto lo scorso anno panchina d’oro dal Settore Tecnico della FIGC; ma non solo, perché con i pivot sarà duello a distanza fra Rodolfo Fortino del Napoli, 40 primavere il prossimo aprile, lo scorso anno in grado di chiudere davanti a tutti la classifica marcatori con 35 gol, e Guilhermao, talento brasiliano classe 2000 dell’Eboli che ricorda moltissimo proprio un giovane “Robocop” Fortino. Tanti, tantissimi, gli ingredienti per gustare un derby di altissimo profilo, con l’Olimpus Roma, seconda della classe, pronta a recitare il ruolo di terzo incomodo, approfittando del primo, vero, turning point del campionato.