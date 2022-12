Serie A maschile, Arillo oro di Napoli: derby trionfale, Eboli ko

E’ il sogno di qualsiasi giocatore: vincere un derby, da grande ex, con tanto di rovesciata decisiva. Quel sogno per Attillio Arillo è diventato realtà in una notte magica. Da re. Il derby del PalaCercola è equilibrato: la Feldi Eboli va in vantaggio con Venancio, viene ripresa e sorpassata da Honorio e Rafinha, pareggia con Braga prima del duplice fischio, e ripassa a condurre ancora su Venancio, di rigore, a inizio ripresa. Di Felipe Mancha il 3-3. In questo contesto sale in cattedra lo scugnizzo napoletano: il Nazionale Azzurro s’inventa il 4-3 con una sensazionale rovesciata, a differenza di Paganini si ripete appena 1’44” dopo, per il 5-3 che spacca il derby. La Feldi non ne ha più, così De Simone chiude anticipatamente i conti, di Guilhermao il definitivo 6-4. Vince Napoli, vince Arillo, in un pomeriggio da sold out che difficilmente dimenticherà.

PISTOIA, PUNTI PESANTI - Aspettando Olimpus Roma-Real San Giuseppe, posticipo domenicale (ore 20.45) in diretta su Sky, il Napoli Futsal vola a +7 dai capitolini, a otto lunghezze proprio dalla Feldi, che deve recuperare comunque una partita. Negli altri incontri fanno festa Came Dosson e Italservice Pesaro: trascinata dal dinamico duo Vieira-Juan Fran i trevigiani doppiano il Ciampino Aniene, costringendo alla prima sconfitta il neo entrenador Ibanes; i campioni d’Italia volano 4-1, rischiano nel finale ma s’impongono 4-3 in terra sarda contro il 360GG Monastir. Pari e patta fra Pescara ed L84: apre Pazetti risponde Italo Aurelio, tutto a inizio ripresa. In coda tre punti pesanti per la Nuova Comauto Pistoia: doppietta di Bebetinho nell’8-3 di Padova al Petrarca, e primo squillo esterno per la matricola toscana.

IL RIEPILOGO - Questo il riepilogo della decima giornata: Sandro Abate Avellino-Meta Catania 3-1, Città di Melilli-Fortitudo Pomezia non disputata, 360GG Monastir-Italservice Pesaro 3-4, Came Dosson-Ciampino Aniene 6-3, Petrarca-Nuova Comauto Pistoia 3-8, Futsal Pescara-L84 1-1, Feldi Eboli-Napoli Futsal (inversione di campo) 4-6, Olimpus Roma-Real San Giuseppe (oggi ore 20.45, diretta su Sky Sport). Classifica: Napoli Futsal 27, Olimpus Roma 20*, Feldi Eboli 19, Futsal Pescara e Sandro Abate Avellino 18, Came Dosson 17, Meta Catania e L84 14, Real San Giuseppe 13, Italservice Pesaro e 360GG Monastir 12, Ciampino Aniene 10, Fortitudo Pomezia* e Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia 6**, Città di Melilli 1*. *una partita in meno. ** un punto di penalizzazione.