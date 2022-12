Eboli cade ancora: fuga Napoli. San Giuseppe: è un super riscatto

Il successo tanto sofferto quanto importante sul Petrarca nell’anticipo di Cercola, ha una rilevanza pesante sulle sorti della Serie A New Energy di futsal. Il 4-3 del Napoli vale di fatto una fuga . E’ +7 ora sull’Olimpus Roma (che, causa finale di Supercoppa, recupererà la trasferta di Pistoia il 14 dicembre alle 20), addirittura +11 su una Feldi anch’essa con una partita in meno, ma al secondo stop di fila. Le Volpi ebolitane, infatti, cadono 3-1 a Pomezia nella undicesima giornata di regular season: illusorio l’autogol di Matteus nel primo tempo, la Fortitudo di Julio Fernandez ribalta tutto nella ripresa con il solito Raubo, Tiago Lemos e Campoy, finisce 3-1.

DERBY CAMPANO, TRIONFO REAL CON IL CANTO DEL GALLETTO

Negli altri incontri, spicca il successo nel derby campano del Real San Giuseppe contro il Sandro Abate Avellino. A Nocera Inferiore i gialloblù scappano 2-0 ma vengono ripresi, ci pensa Gennaro Galletto nel secondo tempo con una super doppietta a decidere un match riaperto da Nicolodi ma chiuso anzitempo da Salas, autore del definitivo 5-3. Bene la L84: Vidal serve il bis nel 3-1 al fanalino di Città di Melilli. La sorpresa di giornata arriva dal PalaTarquini, dove il Ciampino Aniene batte 3-1 il Pescara grazie alle reti di Thorp, Portuga e Richard. Questi i risultati della undicesima giornata di Serie A New Energy: Napoli Futsal-Petrarca 4-3, L84-Città di Melilli 3-1, Ciampino Aniene-Futsal Pescara 3-1, Fortitudo Pomezia-Feldi Eboli 3-1, Real San Giuseppe-Sandro Abate 5-3, Meta Catania-360GG Monastir (11/12, diretta Sky Sport), Italservice Pesaro-Came Dosson (13/12, ore 20), Nuova Comauto Pistoia-Olimpus Roma (14/12, ore 20). Classifica: Napoli Futsal 30, Olimpus Roma* 23, Feldi Eboli* 19, Futsal Pescara* e Sandro Abate Avellino 18, Came Dosson* e L84 17, Real San Giuseppe 16, Meta Catania* 14, Ciampino Aniene 13, Italservice Pesaro* e 360GG Monastir* 12, Fortitudo Pomezia* 11, Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia* 6, Città di Melilli* 1. *una partita in meno.