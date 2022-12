Pesaro, ottava meraviglia: altra Supercoppa, la più sorprendente

Di ribaltone in ribaltone. Olimpus Roma, quanti rimpianti

Per la ventiquattresima finale di Supercoppa della storia del calcio a 5, Fulvio Colini ha a disposizione Fortini e Tonidandel - appena rientrati in campionato - e sceglie l’esperienza del neo arrivato Putano in porta. D’Orto non ha problemi di formazione: c’è l’ex Marcelinho nel quintetto base iniziale dei Blues. La finale di stappa subito, dopo appena 47”, quando De Oliveira sguscia a Bagatini e infila Ducci in uscita. L’Olimpus Roma reagisce subito, si prende il controllo del campo e pareggia su palla inattiva: la punizione di Dimas è un assist proprio per Bagatini, che con un sinistro a giro si riscatta, firmando l’1-1. Frazione equilibrata, il problema dell’Italservice sono i falli, il sesto (di Kytola su Dimas) manda proprio l’ex Marcelinho al tiro libero: conclusione vincente, risultato capovolto, e 2-1 all’intervallo. Altro spartito nella ripresa: Pesaro sale di livello, l’Olimpus Roma scende di intensità. Una punizione vincente di Ruan vale il 2-2, una sanguinosa palla persa in area da Di Eugenio diventa un assist per Fortini, che non se lo fa ripetere due volte e insacca da due passi, ribaltando nuovamente tutto. Stavolta l’Olimpus Roma non reagisce, così D’Orto a 4’30” dal termine si gioca la carta del portiere di movimento. Mossa sbagliata, visto il 4-2 di Murilo Schiochet con una volee di destro, che non è il suo piede, dalla propria metà campo ma a porta spalancata. Il 4-2 è una montagna che la squadra di D’Orto non scala. Il Pesaro è ordinato, chiude tutti i varchi. L’ultimo ad arrendersi è ancora Marcelinho, ma il 4-3 è tardivo. Vince l'Italservice pesaro, ancora, stavolta nella maniera più sorprendente e per questo ancora più bella.

ITALSERVICE PESARO-OLIMPUS ROMA 4-3 (1-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Kytola, Canal, De Oliveira, Schiochet, Toninandel, Fortini, Pires,Vespirini, Dalcin, Ruan, Cianni. All. Colini

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Bagatini, Marcelinho, Dimas, Cetrulli, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Isgrò, Joselito, Di Eugenio. All. D'Orto

MARCATORI: 0'47" De Oliveira (I), 6'10" Bagatini (O), 15'07" Marcelinho (O), s.t. 2'37" Ruan (I), 4'46" Fortini (I), 16'25" Schiochet (I), 18'23" Marcelinho (O)

AMMONITI: Dalcin (I), Fortini (I), Tres (O), Isgrò (O), Bagatini (O), Dimas (O)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Dario Pezzuto (Lecce), Andrea Seminara (Tivoli) CRONO: Saverio Carone (Bari)