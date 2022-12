Musumeci-Lutin: posticipo al Meta Catania. 360GG Monastir, un errore fatale

Il capitano dell'Italfutsal e un nazionale francese spingono il Meta Catania al successo nello Sky Match di Salsomaggiore che chiude l'undicesima giornata di regular season della Serie A New Energy. Gli etnei di Carmine Tarantino s'impongono 3-2 contro un 360GG che riprende due volte i rossazzurri, fallisce un calcio di rigore, prima di capitolare in un finale al cardiopalma. A Salsomaggiore Terme succede tutto nella ripresa: Carmelo Musumeci stappa l'incontro con un gioiello dei suoi, ma il roster di Diego Podda risponde subito, sugli sviluppi di un corner, con il felino Dani Chino, il migliore dei suoi. Meta ancora avanti con un assolo di Javi Alonso, con annesso assist di Kiki Vaporaki. Ma ancora una volta il 360GG Monastir pareggia i conti, sempre con Dani Chino. A 7'35" l'episodio che potrebbe cambiare l'incontro. Quintairos (tamponato da Tornatore) si procura un calcio di rigore che potrebbe valere il sorpasso. Già, potrebbe, ma l'argentino calcia addosso a Tornatore. La beffa per i sardi arriva a un minuto dal termine: super giocata di Musumeci, Lutin raccoglie il pallone in area e da posizione angolata infila Timm: è il 3-2 che decide il posticipo.



