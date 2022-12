Napoli fermato sul pari: è un turno pro Olimpus Roma

Blues: non una è una rivincita, ma sono sono tre punti pesantissimi

Avrebbe tranquillamente barattato il successo in campionato con la Supercoppa, persa una settimana fa proprio contro quell'Italservice Pesaro battuto stavolta 3-0. Così l'Olimpus Roma si rilancia in campionato, prendendo punti a tutte le dirette avversarie. Al PalaOlgiata successo di ripresa per la squadra di D'Orto. Che batte i tre volte campioni d'Italia grazie alle reti di Cutrupi, Schininà e dell'ex Marcelinho. Un successo pesante, non solo perché riporta i capitolini a quattro punti dalla vetta, ma perché le altre rallentano: Sandro Abate Avellino e Came Dosson pareggiano 2-2 nell'anticipo, una Feldi Eboli in crisi piena (quattro stop di fila) viene battuta nel derby e agganciata in classifica proprio dal Real San Giuseppe, una delle squadre più in forma del campionato.

Città di Melilli, finalmente la prima vittoria in Serie A

Negli altri incontri della dodicesima giornata di regular season di futsal, altro 2-2 a Sestu fra 360GG Monastir e Ciampino Aniene. Gli ospiti volano sul 2-0 nel primo tempo con Thorp e Portuga, ma i sardi di Podda ricalibrano il match nella ripresa, rispondendo con Quintairos e Moura. Il terzultimo turno di andata di Serie A New Energy regala la prima, storica, vittoria al Città di Melilli. Vittoria storica sì ma anche pesante, nello scontro diretto contro la Nuova Comauto Pistoia, piegata 4-3 con un gol di Bocci a 15" dalla fine. La giornata si chiude domenica con un doppio posticipo su Sky: si comincia con L84-Fortitudo Pomezia, due formazioni in salute e reduci entrambe da un successo per 3-1: chi con il Melilli chi contro la Feldi Eboli. A seguire Petrarca-Meta Catania, due squadre dagli umori differenti: una impelagata nella lotta per non retrocedere, l’altra a caccia di punti playoff. Questo il riepilogo della dodicesima giornata. Risultati: Sandro Abate-Came Dosson 2-2, Feldi Eboli-Real San Giuseppe 5-7, Città di Melilli-Nuova Comauto Pistoia 4-3, Olimpus Roma-Italservice Pesaro 3-0, 360GG Monastir-Ciampino Aniene 2-2, Futsal Pescara-Napoli Futsal 2-2, L84-Fortitudo Pomezia (18/12, ore 18.15, diretta Sky Sport), Petrarca-Meta Catania (ore 20.45, diretta Sky Sport). Classifica: Napoli 31, Olimpus Roma 27, Futsal Pescara 22, Came Dosson 21, Real San Giuseppe, Sandro Abate e Feldi Eboli 19, Meta Catania e L84 17, Ciampino Aniene 14, 360GG Monastir 13, Italservice Pesaro 12, Fortitudo Pomezia* 11, Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia 7, Città di Melilli 4. *una partita in meno.