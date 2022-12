Posticipi: Victor Mello risolleva il Petrarca. Raubo spinge Pomezia

Nel primo Sky Match, invece, la Fortitudo Pomezia piega 4-3 la L84 dando continuità ai propri risultati e risalendo la classifica: alla E-R Arena il protagonista è sempre Raubo. Che risponde al vantaggio iniziale di Cuzzolino e segna ancora dopo la rete dell'argentino nella ripresa, realizzando un pesantissimo 4-2: il gol di Josiko riapre l’incontro, ma nulla più. Questo il quadro completo dei risultati della dodicesima giornata: Sandro Abate-Came Dosson 2-2, Feldi Eboli-Real San Giuseppe 5-7, Città di Melilli-Nuova Comauto Pistoia 4-3, Olimpus Roma-Italservice Pesaro 3-0, 360GG Monastir-Ciampino Aniene 2-2, Futsal Pescara-Napoli Futsal 2-2, L84-Fortitudo Pomezia 3-4, Petrarca-Meta Catania 3-1. Classifica: Napoli 31, Olimpus Roma 27, Futsal Pescara 22, Came Dosson 21, Real San Giuseppe, Sandro Abate e Feldi Eboli 19, Meta Catania e L84 17, Ciampino Aniene e Fortitudo Pomezia* 14, 360GG Monastir 13, Italservice Pesaro 12, Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia 7, Città di Melilli 4. *una partita in meno.

Serie A Femminile: super Bitonto, lo scontro al vertice è tuo. TikiTaka Francavilla travolto 7-3

La dodicesima giornata di regular season della Serie A Femminile, invece, regala un primato momentaneo ma in solitaria al Bitonto di Gianluca Marzuoli. Le pugliesi dominano il primo tempo, prendendo il largo con un parziale di 4-0 (in poco più di sei minuti) dopo il momentaneo botta e risposta Renatinha-Vanin. La doppietta di Mansueto in mezzo alle reti di Lucileia e Diana Santos lancia un Bitonto già avanti 5-2 all’intervallo nonostante la rete di Bettioli. Nella ripresa non c’è storia dopo l’uno-due Lucileia-Renatinha (nell'arco di 17"), la seconda rete di Vanin serve solo a stabilire un eloquente 7-3. Questo il quadro completo dei risultati della dodicesima giornata di Serie A Puro Bio: Lazio-Vis Fondi 4-0, VIP-Italcave Real Statte 2-2, Rovigo Orange-Pelletterie 4-4, Femminile Molfetta-Pescara Femminile 2-6, Kick Off-PSB Irpinia 5-5, TikiTaka Francavilla-Bitonto 3-7. Classifica: Bitonto 31, TikiTaka Francavilla* 28, Città di Falconara** 25, Pescara* 24, Kick Off 23, Lazio 17, VIP 16, Pelletterie 23, Audace Verona* 12, Rovigo Orange e PSB Irpinia 11, Italcave Real Statte* 7, Vis Fondi 1. * una partita in meno, ** due partite in meno.