Nel giorno in cui è stato presentato il super rinforzo Jonas, un tri-campione d’Italia che torna alle dipendenze di Julio Fernandez, la Fortitudo Pomezia ospita il Futsal Pescara, in uno dei match della tredicesima giornata di Serie A New Energy, penultimo impegno del 2022. Sfida molto interessante, fra due squadre in salute, a caccia di punti playoff. Calcio d’inizio alle ore 19. Di seguito la diretta streaming: